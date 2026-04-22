Nắng nóng gay gắt, có nơi 39 độ ở Tây Bắc và Trung Bộ

Ngày 22/4, ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ như: Mai Châu (Phú Thọ) 38.1 độ, Tương Dương (Nghệ An) 39.0 độ, Tuyên Hóa (Quảng Trị) 39.2 độ; độ ẩm tương đối phổ biến 55-65%.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ

Dự báo diễn biến trong 24h đến 48h tới: Ngày 23/4, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ.

Từ ngày 24/4, nắng nóng diện rộng ở khu vực Trung Trung Bộ có khả năng kết thúc; nắng nóng diện rộng có khả năng xảy ra ở khu vực Nam Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.