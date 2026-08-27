Dự báo thời tiết hôm nay 27/8, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay đến ngày 28/8: Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to; riêng vùng núi và trung du từ đêm 26 đến ngày 27/8 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to. Từ Nghệ An đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào, dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác, có nơi dông. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay 27/8, miền Bắc mưa dông, miền Trung nắng nóng gay gắt (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 27/8

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi dưới 30 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng phía Nam có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 32-35 độ; phía Nam 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ; riêng phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.