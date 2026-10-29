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Thời tiết hôm nay 29/10: Miền Trung mưa lớn, Hà Nội có mưa dông

Thứ Năm, 05:30, 29/10/2026
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VOV.VN - Thời tiết hôm nay 29/10: Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Hà Nội có mưa rào, dông rải rác từ chiều, trong khi Nam Bộ tiếp tục có mưa dông vào chiều tối.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối nay (28/10) đến hết ngày 29/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ trên 130mm. Riêng phía Nam tỉnh Quảng Trị, TP Huế và phía Đông Bắc TP Đà Nẵng có mưa to 70-150mm, cục bộ trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Chiều tối và đêm nay, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa rào, dông, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ trên 80mm. Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ trên 60mm. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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Thời tiết ngày 29/10: Miền Trung mưa lớn, Hà Nội có mưa dông (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 28 và ngày 29/10

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, có mưa rào vài nơi, từ chiều mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Tp. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

PV/VOV.VN
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