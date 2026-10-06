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Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa rất to

Thứ Ba, 06:39, 06/10/2026
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VOV.VN - Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến miền Trung, trong khi Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển lạnh về đêm và sáng. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn, dông lốc và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm 6/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực thành phố Huế và một số nơi ở thành phố Đà Nẵng. Khu vực từ phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ lúc 1 giờ sáng nay tại khu vực này phổ biến từ 21-24 độ C. Tại vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo trong sáng 6/10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở thành phố Đà Nẵng. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

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Không khí lạnh tăng cường, gây mưa và làm thời tiết chuyển lạnh tại nhiều khu vực.

Tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 18-21 độ C; vùng núi cao 14-17 độ C. Riêng Hà Nội không mưa, ngày nắng, đêm và sáng trời lạnh.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3m, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4m, biển động mạnh. Đáng chú ý, trong ngày và đêm 6/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Ngày và đêm 7/10, mưa to và dông tập trung từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp. Gió mạnh, sóng lớn trên biển cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động kinh tế - xã hội trên biển.

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Không khí lạnh bao trùm, miền Bắc rét 18 độ

VOV.VN - Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị. Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển lạnh về đêm và sáng, vùng núi cao có nơi rét; trong khi Trung Bộ đối mặt với mưa rất lớn, cục bộ trên 200mm.

Vân Hồng/VOV.VN
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