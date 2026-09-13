Áp thấp nhiệt đới gây gió mạnh, miền Trung mưa rất to có nơi trên 500mm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13h ngày 13/9, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10-15km/h.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, tại đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; trạm Đồng Hới (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 14h00 ngày 13/9.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm là khu vực từ 16,5 đến 19,0 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 108,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ và đảo Hòn Ngư; khu vực ven biển Hà Tĩnh - Quảng Trị.

Tại vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ và đảo Hòn Ngư, có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu phía Bắc của áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.

Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới.

Trên đất liền, khu vực ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; khu vực sâu trong đất liền có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông.

Từ chiều tối 13-15/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 150-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Trong đêm 13/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Từ ngày 14-15/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, các khu vực trên cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh.