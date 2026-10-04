Thời tiết hôm nay 4/10: Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế, Nam Bộ có mưa lớn cục bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (04/10), khu vực vùng núi Việt Bắc và Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Một số nơi có lượng mưa lớn (từ 19h ngày 03/10 đến 03h ngày 04/10):

Trạm Tân Lập 1 (Tuyên Quang): 150.2mm

Trạm Phố Lu (Lào Cai): 112.0mm

Trạm Nâm Nung (Lâm Đồng): 60.4mm

Trạm Huyền Hội (Vĩnh Long): 64.8mm

Dự báo: Từ gần sáng 04/10 đến sáng 05/10: Khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (30–60mm, cục bộ có nơi trên 150mm).

Đêm 04/10: Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (15–40mm, cục bộ có nơi trên 80mm).

Từ ngày 05/10, vùng mưa mở rộng xuống khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế.

Chiều tối và đêm 04/10: Khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (10–30mm).

Thiên tai đi kèm: Trong mưa dông có thể xảy ra: lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 4/10: Bắc Bộ mưa dông, miền Trung và Nam Bộ có mưa chiều tối (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 4/10

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-32 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, đêm gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gần sáng mai trời chuyển lạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng trung du và đồng bằng sáng có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ; chiều tối và đêm gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời chuyển rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.