Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ lúc 13h phổ biến 33-35 độ C.

Khoảng chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang các khu vực khác của Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 4/10, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi rét. Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ C, vùng núi cao 14-17 độ C.

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc chuyển lạnh từ đêm 4/10 (Ảnh minh họa)

Tại Hà Nội, từ đêm 4/10 đến sáng 5/10 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; từ gần sáng 5/10 trời chuyển lạnh.

Trên biển, từ gần sáng và sáng 5/10, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng cao 2-3m, biển động mạnh. Từ ngày 5/10, vùng biển phía Bắc Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8, sóng cao 2-4m. Từ ngày 6/10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông, gồm đặc khu Hoàng Sa.

Từ ngày 4/10 đến sáng 5/10, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ đêm 4/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình, ảnh hưởng sản xuất và cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ cũng có nguy cơ gây lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp. Trên biển, gió mạnh, gió giật và sóng lớn có thể ảnh hưởng đến tàu thuyền và các hoạt động trên biển.