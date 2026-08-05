Thời tiết hôm nay 5/8: Bắc Bộ, Thanh Hóa - Quảng Trị có mưa vừa, mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (05/8), ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 04/8 đến 03 giờ ngày 05/8 có nơi trên 100mm như các trạm: Kim Quan (Tuyên Quang) 135mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 124mm, Kim Anh (Tp. Hà Nội) 116.8mm, Phúc Yên (Phú Thọ) 112.8mm,...

Diễn biến: Từ ngày 05/8 đến đêm 06/8, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Cảnh báo: nguy cơ mưa có cường độ lớn >100mm/3h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 07/8 mưa lớn giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Thời tiết ngày 5/8: Hà Nội mưa to, Bắc Bộ đề phòng mưa rất lớn. (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 5/8

Khu vực TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-30 độ.

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ; riêng khu Tây Bắc 26-29 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, có nơi có nắng nóng; riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.