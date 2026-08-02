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Thời tiết hôm nay 2/8: Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa lớn cục bộ

Chủ Nhật, 06:00, 02/08/2026
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VOV.VN - Dự báo ngày và đêm 02/8: Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>90mm/3h).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (02/8), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 01/8 đến 03h ngày 02/8 có nơi trên 50mm như các trạm: Tân Tiến (Lào Cai) 95.2mm, Quảng Nguyên (Tuyên Quang) 79.2mm, Cống Lân (Hưng Yên) 56.4mm,…

Dự báo ngày và đêm 02/8: Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>90mm/3h). Cảnh báo: đợt mưa dông, mưa lớn cục bộ này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.   

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp..

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Ngày 2/8, Hà Nội có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 2/8

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ.

Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Có mây, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

PV/VOV.VN
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