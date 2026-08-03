Thời tiết hôm nay 3/8: Tây Bắc có nơi mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay đến ngày 4/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 4/8, khu vực này có mưa vừa, dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào, dông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông vài nơi, riêng chiều tối mưa rào rải rác, cục bộ có dông. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 2 và ngày 3/8

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Có mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.