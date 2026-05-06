Thời tiết hôm nay 7/5: Hà Nội và Bắc Bộ bước vào đợt mưa dông, có nơi mưa rất to

Thứ Tư, 21:00, 06/05/2026
VOV.VN - Dự báo thời tiết ngày 7/5, khu vực Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Từ chiều tối, mưa có xu hướng gia tăng, có nơi xuất hiện mưa vừa đến rất to kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 6 đến ngày 8/5, Bắc Bộ có mưa rào, từ chiều 7/5 mưa tăng, có nơi mưa vừa đến rất to. Trung Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông; riêng Thanh Hóa đến Huế, từ 7/5 có mưa rải rác, cục bộ mưa to, Thanh Hóa - Nghệ An có nơi mưa rất to. Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, từ ngày 8/5 mưa giảm. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 6, ngày 7/5

TP. Hà Nội: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều tối mai nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều tối mai nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều mai nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Thanh Hóa-Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

PV/VOV.VN
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, nguy cơ mưa dông, lốc xoáy cuối tuần

VOV.VN - Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng rất cao El Nino quay trở lại từ giữa năm 2026, có thể đạt cường độ mạnh vào cuối năm, kéo theo nắng nóng gay gắt và thời tiết cực đoan. Trong ngắn hạn, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục đối mặt mưa dông, lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa đá, dông lốc bất ngờ: Làm sao để không bị động?

VOV.VN - Mưa đá, dông lốc xảy ra dồn dập tại nhiều tỉnh miền Bắc gây thiệt hại hàng trăm ngôi nhà, đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cao năng lực cảnh báo sớm và ý thức chủ động phòng tránh thiên tai trong bối cảnh thời tiết ngày càng cực đoan.

Dông lốc, mưa đá gây thiệt hại diện rộng, chuyên gia cảnh báo thời tiết phức tạp

VOV.VN - Liên tiếp những ngày đầu tháng 5, dông lốc và mưa đá xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương. Chuyên gia cảnh báo nguy cơ mưa đá, thời tiết cực đoan sẽ tiếp tục gia tăng trong những ngày tới

