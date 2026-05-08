  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Thời tiết hôm nay 8/5: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông, lốc, sét, mưa đá

Thứ Sáu, 05:53, 08/05/2026
VOV.VN - Dự báo đến sáng 8/5 ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (8/5), ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h00 ngày 7/5 đến 03h00 ngày 8/5 có nơi trên 100mm như các trạm: Mỹ Bằng (Tuyên Quang) 127.8mm, Bất Bạt (Tp. Hà Nội) 127.4m, Thanh Thủy (Phú Thọ) 125.4mm, Đình Cả (Thái Nguyên) 110.4mm, Nậm Lành 1 (Lào Cai) 105.2mm,…

Dự báo đến sáng 8/5 ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm. Ngày 8/5, ở Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.     

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.   

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 8/5

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 22-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 27-29 độ.

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nhiều mây, sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 27-30, phía Nam 31-33 độ.

Phía Bắc nhiều mây, sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 34-36 độ.

Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

PV/VOV.VN
Tin liên quan

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, nguy cơ mưa dông, lốc xoáy cuối tuần

VOV.VN - Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng rất cao El Nino quay trở lại từ giữa năm 2026, có thể đạt cường độ mạnh vào cuối năm, kéo theo nắng nóng gay gắt và thời tiết cực đoan. Trong ngắn hạn, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục đối mặt mưa dông, lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa đá, dông lốc bất ngờ: Làm sao để không bị động?

VOV.VN - Mưa đá, dông lốc xảy ra dồn dập tại nhiều tỉnh miền Bắc gây thiệt hại hàng trăm ngôi nhà, đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cao năng lực cảnh báo sớm và ý thức chủ động phòng tránh thiên tai trong bối cảnh thời tiết ngày càng cực đoan.

Dông lốc, mưa đá gây thiệt hại diện rộng, chuyên gia cảnh báo thời tiết phức tạp

VOV.VN - Liên tiếp những ngày đầu tháng 5, dông lốc và mưa đá xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương. Chuyên gia cảnh báo nguy cơ mưa đá, thời tiết cực đoan sẽ tiếp tục gia tăng trong những ngày tới

