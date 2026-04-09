Thời tiết hôm nay 9/4: Nắng nóng diện rộng, Trung Bộ có nơi trên 40 độ C

Thứ Năm, 06:41, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay 9/4, thời tiết trên cả nước phổ biến nắng nóng, nhiều khu vực xuất hiện nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt, tập trung ở Trung Bộ. Trong khi đó, chiều tối và đêm, một số nơi có mưa rào và dông, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Hà Nội ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 35 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 8 đến ngày 10/4, thời tiết trên cả nước phổ biến nắng nóng, nhiều khu vực có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, có nơi nắng nóng. Riêng Tây Bắc Bộ và khu vực phía Nam đồng bằng Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ban ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; ban ngày xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; Khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ban ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác; ban ngày trời nắng nóng; Tại Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước đêm 8, ngày 9/4

TP. Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, có nơi nắng nóng; riêng khu vực Nam đồng bằng chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nam đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng Nam đồng bằng 34-36 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ; có nơi trên 36 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

 

PV/VOV.VN
Nắng nóng gay gắt diện rộng, nhiều nơi vượt 40°C
Nắng nóng gay gắt diện rộng, nhiều nơi vượt 40°C

Nắng nóng gay gắt diện rộng, nhiều nơi vượt 40°C

Nắng nóng gay gắt diện rộng, nhiều nơi vượt 40°C

Nghệ An nắng nóng đặc biệt gay gắt trên diện rộng, nhiều nơi vượt 40 độ C
Nghệ An nắng nóng đặc biệt gay gắt trên diện rộng, nhiều nơi vượt 40 độ C

Nghệ An nắng nóng đặc biệt gay gắt trên diện rộng, nhiều nơi vượt 40 độ C

Nghệ An nắng nóng đặc biệt gay gắt trên diện rộng, nhiều nơi vượt 40 độ C

Nắng nóng vượt 40 độ C có thể kéo dài trong nhiều ngày tới gây nguy cơ cháy nổ cao
Nắng nóng vượt 40 độ C có thể kéo dài trong nhiều ngày tới gây nguy cơ cháy nổ cao

Nắng nóng vượt 40 độ C có thể kéo dài trong nhiều ngày tới gây nguy cơ cháy nổ cao

Nắng nóng vượt 40 độ C có thể kéo dài trong nhiều ngày tới gây nguy cơ cháy nổ cao

