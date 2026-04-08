Nắng nóng gay gắt diện rộng, nhiều nơi vượt 40°C

Thứ Tư, 08:45, 08/04/2026
VOV.VN - Nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt đang bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, với nhiệt độ phổ biến 38-40°C, có nơi vượt 40°C. Dự báo tình trạng này còn kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và ảnh hưởng sức khỏe người dân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 07/4, khu vực Tây Bắc Bộ xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-39°C, có nơi trên 40°C như Phù Yên (Sơn La) 40,2°C, Mai Châu (Phú Thọ) 40,2°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40°C, có nơi trên 40°C như Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 40,3°C, Tây Hiếu (Nghệ An) 41,9°C, Hà Tĩnh 40,8°C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Trong khi đó, khu vực Đông Bắc Bộ, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C; độ ẩm thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới (ngày 8-9/4):

Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40°C, có nơi trên 40°C; độ ẩm thấp nhất từ 35-40%; thời gian nắng nóng từ 10-17 giờ.

Khu vực Tây Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 35-37°C, có nơi trên 38°C; độ ẩm thấp nhất từ 40-45%; thời gian nắng nóng từ 12-16 giờ.

Khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C; độ ẩm thấp nhất từ 45-50%; thời gian nắng nóng từ 13-16 giờ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng tại các khu vực trên có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng được xác định ở cấp 1.

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kết hợp độ ẩm không khí giảm thấp, nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn tại khu vực dân cư tăng cao do nhu cầu sử dụng điện lớn. Đồng thời, nắng nóng kéo dài có thể gây mất nước, ảnh hưởng đến sức khỏe khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, nhiệt độ dự báo có thể thấp hơn nhiệt độ thực tế ngoài trời từ 2-4°C, thậm chí cao hơn tùy điều kiện bề mặt như bê tông, đường nhựa.

PV/VOV.VN
Tag: Nắng nóng sức khỏe nắng nóng diện rộng
