Thời tiết hôm nay 9/5: Hà Nội và Bắc Bộ nhiều mây, mưa dông rải rác, có nơi mưa to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 8 đến ngày 10/5, thời tiết cả nước phân hóa rõ nét. Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng Tây Bắc Bộ và khu vực vùng núi xuất hiện mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ nắng nóng diện rộng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, từ chiều tối 10/5 mưa có xu hướng gia tăng. Các khu vực khác ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước hôm nay 9/5

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-30, phía Nam 31-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.