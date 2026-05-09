Thời tiết hôm nay 9/5: Hà Nội và Bắc Bộ nhiều mây, mưa dông rải rác, có nơi mưa to

Thứ Bảy, 05:27, 09/05/2026
VOV.VN - Thời tiết hôm nay 9/5, Hà Nội và nhiều khu vực tại Bắc Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, xuất hiện mưa rào và dông, trong đó khu vực Tây Bắc Bộ có nơi mưa to cục bộ. Nhiệt độ tại Hà Nội dao động từ 22-30 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 8 đến ngày 10/5, thời tiết cả nước phân hóa rõ nét. Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng Tây Bắc Bộ và khu vực vùng núi xuất hiện mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ nắng nóng diện rộng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, từ chiều tối 10/5 mưa có xu hướng gia tăng. Các khu vực khác ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác.

Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước hôm nay 9/5

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-30, phía Nam 31-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. 
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

PV/VOV.VN
Thời tiết hôm nay 7/5: Hà Nội và Bắc Bộ bước vào đợt mưa dông, có nơi mưa rất to
VOV.VN - Dự báo thời tiết ngày 7/5, khu vực Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Từ chiều tối, mưa có xu hướng gia tăng, có nơi xuất hiện mưa vừa đến rất to kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay 6/5: Hà Nội ngày nắng nóng, Bắc Bộ chiều tối đề phòng mưa dông
VOV.VN - Hôm nay 6/5, Hà Nội trời nắng 29-31°C, đêm không mưa; Bắc Bộ ban ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh.

Dông lốc, mưa đá gây thiệt hại diện rộng, chuyên gia cảnh báo thời tiết phức tạp
VOV.VN - Liên tiếp những ngày đầu tháng 5, dông lốc và mưa đá xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương. Chuyên gia cảnh báo nguy cơ mưa đá, thời tiết cực đoan sẽ tiếp tục gia tăng trong những ngày tới

