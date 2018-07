Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ tiếp tục có mưa, đề phòng tố, lốc

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh tây bắc-đông nam có trục đi qua khu vực Bắc Bộ nên trong ngày và đêm 31/7, ở các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như tại Lạc Sơn (Hòa Bình) 68mm, Chi Nê (Hòa Bình) 66mm, Cửa Ông (Quảng Ninh) 55mm, Hà Đông (Hà Nội) 48mm, Hà Nam 70mm,…

Hiện nay (1/8): Rãnh tây bắc-đông nam duy trì có trục đi qua khu vực Bắc Bộ.

Ảnh minh họa.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh tây bắc-đông nam có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, trong sáng 1/8 ở các tỉnh Bắc Bộ còn có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; riêng khu Đông Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 1/8:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 68-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, riêng khu Đông Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; sau có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 66-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26oC;Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32oC

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35oC

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 63-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31oC

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34oC

Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 67-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33oC./.

Mưa lớn, đường phố Hà Nội lại ngập, giao thông tê liệt VOV.VN - Trận mưa lớn kéo dài vào giờ tan tầm khiến nhiều tuyến phố ở Thủ đô ngập sâu trong nước, các phương tiện "chôn chân" dưới mưa.