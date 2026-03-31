Thời tiết ngày 1/4: Miền Bắc mưa dông rải rác, Nam Bộ nắng nóng gia tăng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 31/3 đến ngày 2/4, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng, với mưa dông xuất hiện tại khu vực phía Bắc và nắng nóng gia tăng ở miền Nam.

Tại Bắc Bộ (trừ Lai Châu - Điện Biên), đêm 31/3 và sáng 1/4 dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Sau đó, mưa giảm dần, chỉ còn xuất hiện vài nơi; trưa chiều trời hửng nắng; Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Từ ngày 2/4, một số nơi bắt đầu xuất hiện nắng nóng.

Các khu vực còn lại, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ban ngày nắng, có nơi xảy ra nắng nóng. Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục duy trì tình trạng nắng nóng trên diện rộng.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 31/3, ngày 1/4

TP. Hà Nội: Nhiều mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Lai Châu, Điện Biên có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, riêng phía Nam 33-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, riêng miền Đông 34-36 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.