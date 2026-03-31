中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thời tiết ngày 1/4: Miền Bắc mưa dông rải rác, Nam Bộ nắng nóng gia tăng

Thứ Ba, 21:00, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 1/4, khu vực miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều hửng nắng; trong khi đó, miền Trung và Nam Bộ phổ biến ngày nắng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng, đặc biệt tại miền Đông Nam Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 31/3 đến ngày 2/4, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng, với mưa dông xuất hiện tại khu vực phía Bắc và nắng nóng gia tăng ở miền Nam.

Tại Bắc Bộ (trừ Lai Châu - Điện Biên), đêm 31/3 và sáng 1/4 dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Sau đó, mưa giảm dần, chỉ còn xuất hiện vài nơi; trưa chiều trời hửng nắng; Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Từ ngày 2/4, một số nơi bắt đầu xuất hiện nắng nóng.

Các khu vực còn lại, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ban ngày nắng, có nơi xảy ra nắng nóng. Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục duy trì tình trạng nắng nóng trên diện rộng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 31/3, ngày 1/4

TP. Hà Nội: Nhiều mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Lai Châu, Điện Biên có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, riêng phía Nam 33-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, riêng miền Đông 34-36 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

PV/VOV.VN
Tag: thời tiết ngày 1/4 thời tiết miền bắc mưa dông dự báo thời tiết thời tiết mới nhất thời tiết hôm nay
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thời tiết hôm nay 30/3: Nắng nóng gia tăng trên diện rộng, nhiều nơi vượt 35 độ C
VOV.VN - Thời tiết hôm nay 30/3, thời tiết trên cả nước phổ biến ngày nắng, nhiều khu vực xuất hiện nắng nóng, có nơi gay gắt trên 35 độ C. Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác.

Thời tiết hôm nay 29/3: Bắc Bộ mưa nhẹ, sương mù; nhiều nơi nắng nóng cục bộ
VOV.VN - Hôm nay 29/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, sáng sớm có sương mù, mưa nhỏ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Tây Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ, có nơi trên 35 độ C; chiều tối một số khu vực vẫn có khả năng xảy ra mưa rào và dông.

Thời tiết hôm nay 28/3: Miền Bắc mưa phùn, sương mù buổi sáng
VOV.VN - Thời tiết hôm nay 28/3, thời tiết các khu vực có sự phân hóa rõ rệt: miền Bắc duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa phùn và sương mù vào sáng sớm; Khu vực Trung và Nam Bộ tiếp tục nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ dông lốc vào chiều tối ở một số vùng.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
Ô TÔ - XE MÁY
PODCAST
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục