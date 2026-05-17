Thời tiết ngày 18/5: Hà Nội và Bắc Bộ mưa dông diện rộng, có nơi mưa rất to

Chủ Nhật, 21:00, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 18/5, khu vực Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, xuất hiện mưa rào và dông, trong đó Đông Bắc Bộ có nơi mưa to đến rất to, tập trung vào chiều và đêm. Hà Nội có lúc có mưa rào, dông, cục bộ mưa lớn với nền nhiệt cao nhất phổ biến 30-33 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 17 đến hết ngày 19/5, nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; Trong đó, Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa lớn; Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực ven biển Trung Bộ xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rải rác, cục bộ mưa to.

Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông chủ yếu xảy ra vào chiều và đêm, cục bộ có nơi mưa to. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn dông.

thoi tiet ngay 18 5 ha noi va bac bo mua dong dien rong, co noi mua rat to hinh anh 1
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước, đêm 17, ngày 18/5

TP. Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Riêng vùng ven biển 28-31 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

PV/VOV.VN
Thời tiết ngày 16/5: Miền Bắc nắng nóng, chiều tối có mưa dông

VOV.VN - Ngày 16/5, khu vực Hà Nội và nhiều tỉnh Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng vào ban ngày, nhiệt độ phổ biến từ 34-36 độ C, có nơi cao hơn. Tuy nhiên, từ chiều tối và đêm, mưa rào và dông rải rác quay trở lại, cục bộ có nơi mưa to, kèm nguy cơ lốc, sét.

VOV.VN - Ngày 16/5, khu vực Hà Nội và nhiều tỉnh Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng vào ban ngày, nhiệt độ phổ biến từ 34-36 độ C, có nơi cao hơn. Tuy nhiên, từ chiều tối và đêm, mưa rào và dông rải rác quay trở lại, cục bộ có nơi mưa to, kèm nguy cơ lốc, sét.

Thời tiết hôm nay 14/5: Hà Nội nắng nóng 37 độ C, chiều tối có mưa dông

VOV.VN - Ngày 14/5, Hà Nội tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C. Tại khu vực Bắc Bộ, nền nhiệt phổ biến từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, trong khi chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào, dông cục bộ kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

VOV.VN - Ngày 14/5, Hà Nội tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C. Tại khu vực Bắc Bộ, nền nhiệt phổ biến từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, trong khi chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào, dông cục bộ kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay 13/5: Hà Nội nắng nóng 35 độ, Bắc Bộ có mưa dông cục bộ

VOV.VN - Ngày 13/5, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng 31-35 độ C; chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

VOV.VN - Ngày 13/5, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng 31-35 độ C; chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

