Mùa mưa cận kề, nhiều tuyến đường ở Lâm Đồng chưa khắc phục xong sạt lở

Thứ Ba, 17:35, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mùa mưa năm 2026 đã cận kề nhưng nhiều tuyến đường tại tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa khắc phục xong sạt lở, hư hỏng từ mùa mưa năm trước, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và gây ách tắc khi xảy ra mưa lớn.

Điển hình là trên Quốc lộ 20, tại đèo D'ran nối Đà Lạt với Phan Rang, đến nay đã hơn 6 tháng sau vụ sạt lở 60.000m3 đất đá việc khắc phục vẫn trong tình trạng dang dở. Tại điểm sạt lở, cơ quan chức năng vẫn phải hạn chế xe tải hơn 5 tấn qua lại cầu và hiện hữu nguy cơ sập cầu do sạt lở mố cầu phía ta luy âm.

mua mua can ke, nhieu tuyen duong o lam Dong chua khac phuc xong sat lo hinh anh 1
Công trường khắc phục sạt lở đèo D’ran vẫn còn ngổn ngang dù mùa mưa đã cận kề.

 Trong khi đó, tại đèo Prenn cửa ngõ phía Nam trung tâm Đà Lạt, mặc dù đã khắc phục xong điểm sạt lở gây đứt đường song còn nhiều điểm trên ta luy dương tiềm ẩn nguy cơ sạt lở gây ách tắc cần được khắc phục xử lý trước mùa mưa.

Cùng với các tuyến quốc lộ trọng điểm, nhiều tuyến đường liên xã tại tỉnh Lâm Đồng bị hư hỏng từ mùa mưa năm trước đến nay chưa hoàn thành sửa chữa.

mua mua can ke, nhieu tuyen duong o lam Dong chua khac phuc xong sat lo hinh anh 2
Nhiều điểm trên đèo Prenn đất đá chực chờ đổ xuống mặt đường, cần được xử lý trước mùa mưa.

Ông Nguyễn Thanh Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, tiến độ khắc phục các điểm sạt lở và hư hỏng giao thông tại địa phương vẫn còn chậm so với yêu cầu thực tế: “Gói chống sạt lở đèo Prenn 50 tỷ UBND tỉnh giao cho Ban Xây dựng số 1 làm chủ đầu tư và Ban số 1 đang lập hồ sơ. Tuy nhiên hiện nay chưa trình UBND tỉnh phê duyệt. Các tuyến đường liên xã bị hư hỏng Sở Xây dựng cũng phối hợp các địa phương khảo sát đánh giá và có trình các danh mục cho tỉnh, tỉnh cũng đang triển khai phân khai vốn. Chuẩn bị mùa mưa này Sở Xây dựng cũng đã chỉ đạo các Ban bảo trì tiến hành rà soát khai thông các hệ thống cống rãnh và cũng đang tổ chức khảo sát những điểm có nguy cơ sạt lở cao để cắm bảng cảnh báo”.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
Tin liên quan

Sạt lở tại Hùng Sơn (Đà Nẵng) đe dọa đứt gãy tuyến huyết mạch

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến tuyến ĐH4 qua thôn Pứt, xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ) bị sạt lở nghiêm trọng. Đất đá tràn xuống mặt đường, nguy cơ chia cắt giao thông, đe dọa an toàn người dân.

Đà Nẵng chi gần 500 tỷ đồng làm kè khẩn cấp, “chặn” sạt lở sông Thu Bồn

VOV.VN - Sạt lở nghiêm trọng tại khu vực An Lương, xã Duy Nghĩa (ven sông Thu Bồn) và tình trạng xói lở bờ biển Hội An buộc TP Đà Nẵng phải ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp hai tuyến kè gần 500 tỷ đồng nhằm bảo vệ dân cư và hạ tầng trước mùa mưa bão năm 2026.

Sạt lở bờ sông Vàm Cỏ Tây gia tăng, uy hiếp nhà dân

VOV.VN - Sạt lở bờ Đông sông Vàm Cỏ Tây qua xã Mỹ Thạnh (Tây Ninh) đang diễn biến phức tạp, xuất hiện “hàm ếch” ăn sâu, đe dọa trực tiếp nhà cửa và tài sản của người dân. Chính quyền địa phương đã kích hoạt các biện pháp khẩn cấp, đồng thời báo cáo tỉnh để có hướng xử lý lâu dài, giảm thiểu rủi ro.

