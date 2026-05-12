Mùa mưa cận kề, nhiều tuyến đường ở Lâm Đồng chưa khắc phục xong sạt lở

Điển hình là trên Quốc lộ 20, tại đèo D'ran nối Đà Lạt với Phan Rang, đến nay đã hơn 6 tháng sau vụ sạt lở 60.000m3 đất đá việc khắc phục vẫn trong tình trạng dang dở. Tại điểm sạt lở, cơ quan chức năng vẫn phải hạn chế xe tải hơn 5 tấn qua lại cầu và hiện hữu nguy cơ sập cầu do sạt lở mố cầu phía ta luy âm.

Công trường khắc phục sạt lở đèo D’ran vẫn còn ngổn ngang dù mùa mưa đã cận kề.

Trong khi đó, tại đèo Prenn cửa ngõ phía Nam trung tâm Đà Lạt, mặc dù đã khắc phục xong điểm sạt lở gây đứt đường song còn nhiều điểm trên ta luy dương tiềm ẩn nguy cơ sạt lở gây ách tắc cần được khắc phục xử lý trước mùa mưa.

Cùng với các tuyến quốc lộ trọng điểm, nhiều tuyến đường liên xã tại tỉnh Lâm Đồng bị hư hỏng từ mùa mưa năm trước đến nay chưa hoàn thành sửa chữa.

Nhiều điểm trên đèo Prenn đất đá chực chờ đổ xuống mặt đường, cần được xử lý trước mùa mưa.

Ông Nguyễn Thanh Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, tiến độ khắc phục các điểm sạt lở và hư hỏng giao thông tại địa phương vẫn còn chậm so với yêu cầu thực tế: “Gói chống sạt lở đèo Prenn 50 tỷ UBND tỉnh giao cho Ban Xây dựng số 1 làm chủ đầu tư và Ban số 1 đang lập hồ sơ. Tuy nhiên hiện nay chưa trình UBND tỉnh phê duyệt. Các tuyến đường liên xã bị hư hỏng Sở Xây dựng cũng phối hợp các địa phương khảo sát đánh giá và có trình các danh mục cho tỉnh, tỉnh cũng đang triển khai phân khai vốn. Chuẩn bị mùa mưa này Sở Xây dựng cũng đã chỉ đạo các Ban bảo trì tiến hành rà soát khai thông các hệ thống cống rãnh và cũng đang tổ chức khảo sát những điểm có nguy cơ sạt lở cao để cắm bảng cảnh báo”.