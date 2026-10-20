Thời tiết ngày 21/10: Bắc Bộ, miền Trung mưa rải rác, Nam Bộ có nơi mưa to

Dự báo thời tiết ngày 21/10, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay (20/10) đến ngày 22/10, Bắc Bộ có mưa vài nơi; riêng khu vực Đông Bắc Bộ từ chiều 21/10 đến sáng 22/10 có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế đêm 20/10 có mưa vài nơi, từ chiều 21 đến ngày 22/10 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm 20 và ngày 21/10 có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đến đêm 21 và ngày 22/10, mưa giảm, chỉ còn xuất hiện vài nơi; riêng khu vực phía Bắc có mưa rào rải rác, có nơi có dông trong đêm 21/10; Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung chủ yếu vào chiều và tối. Các khu vực khác có mưa rào, dông vài nơi.

Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 20 và ngày 21/10

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, có mưa vài nơi; từ chiều mai có mưa rải rác. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa vài nơi; từ chiều mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa vài nơi; từ chiều mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Khu vực Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.