Thời tiết ngày 21/7: Hà Nội nắng nóng 36 độ, Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 20 đến ngày 22/7: Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào, dông vài nơi về chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng; riêng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có nơi nắng nóng; Từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi - Đắk Lắk, ngày 21/7 nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt; sang ngày 22/7 nắng nóng vẫn duy trì nhưng cường độ giảm nhẹ.

Các khu vực khác có mưa rào, dông vài nơi, ban ngày trời nắng, cục bộ có nơi nắng nóng; riêng Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối 22/7 có mưa rào rải rác. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 21/7, Hà Nội nắng nóng 36 độ (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước, đêm 20, ngày 21/7

TP. Hà Nội: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, khu Tây Bắc 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ; riêng khu Tây Bắc 27-30 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, có nơi dưới 26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, riêng đồng bằng 32-35 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ, phía Nam có nơi dưới 27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 33-36 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.