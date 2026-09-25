Dự báo thời tiết ngày 26/9, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay (25/9) đến ngày 27/9: Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng. Từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào, dông rải rác, riêng phía Bắc đêm 25/9 có nơi mưa to đến rất to. Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và phía Đông Lâm Đồng tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to, tập trung vào chiều và đêm. Các khu vực khác mưa rào, dông vài nơi. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 26/9: Bắc Bộ ngày nắng, miền Trung và Nam Bộ có mưa dông (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 25 và ngày 26/9

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi (riêng phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Khu vực Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.