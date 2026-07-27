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Thời tiết ngày 28/7: Hà Nội và Bắc Bộ mưa to diện rộng, nhiều nơi có dông mạnh

Thứ Hai, 21:00, 27/07/2026
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VOV.VN - Ngày 28/7, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ xuất hiện mưa rất to. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ tại Hà Nội dao động 25-32 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 27 đến ngày 29/7: Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông, cục bộ có nơi mưa rất to; lượng mưa có xu hướng giảm dần từ ngày 29/7; Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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Ngày 28/7, Hà Nội và Bắc Bộ mưa to diện rộng, nhiều nơi có dông mạnh (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước, đêm 27, ngày 28/7

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 22-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

PV/VOV.VN
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