Thời tiết hôm nay 24/7: Hà Nội và Bắc Bộ mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 23 đến ngày 25/7, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to; từ đêm 25/7 mưa giảm, riêng Tây Bắc Bộ còn có nơi mưa to. Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào, riêng Thanh Hóa từ chiều tối 24 đến 25/7 có mưa vừa, mưa to. Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa dông. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa gia tăng từ ngày 25/7, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 24/7, Hà Nội và Bắc Bộ mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 24/7

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, riêng khu Tây Bắc 26-28 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, riêng Thanh Hóa có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.