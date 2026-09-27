English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thời tiết ngày 28/9: Bắc Bộ, miền Trung nắng nóng; Nam Bộ mưa dông

Chủ Nhật, 21:00, 27/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thời tiết ngày 28/9: Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C. Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông, cục bộ mưa to, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 28/9, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay (27/9) đến ngày 29/9, Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào, dông vài nơi. Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào, dông; riêng tối nay có nơi mưa to. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều, tối mưa rào rải rác, cục bộ mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

thoi tiet ngay 28 9 bac bo, mien trung nang nong nam bo mua dong hinh anh 1
Thời tiết ngày 28/9: Bắc Bộ, miền Trung nắng nóng; Nam Bộ mưa dông

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 27 và ngày 28/9

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ; riêng khu vực Tây Bắc 20-23 độ
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thời tiết hôm nay 26/9: Bắc Bộ ngày nắng, miền Trung và Nam Bộ có mưa dông
Thời tiết hôm nay 26/9: Bắc Bộ ngày nắng, miền Trung và Nam Bộ có mưa dông

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 26/9: Hà Nội và nhiều tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; Thanh Hóa đến Huế có mưa dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to; Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay 26/9: Bắc Bộ ngày nắng, miền Trung và Nam Bộ có mưa dông

Thời tiết hôm nay 26/9: Bắc Bộ ngày nắng, miền Trung và Nam Bộ có mưa dông

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 26/9: Hà Nội và nhiều tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; Thanh Hóa đến Huế có mưa dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to; Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay 25/9: Từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị mưa lớn, có nơi trên 120mm
Thời tiết hôm nay 25/9: Từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị mưa lớn, có nơi trên 120mm

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 25/9, khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

Thời tiết hôm nay 25/9: Từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị mưa lớn, có nơi trên 120mm

Thời tiết hôm nay 25/9: Từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị mưa lớn, có nơi trên 120mm

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 25/9, khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

Thời tiết hôm nay 24/9: Bắc Bộ mưa dông, miền Trung và Nam Bộ mưa to đến rất to
Thời tiết hôm nay 24/9: Bắc Bộ mưa dông, miền Trung và Nam Bộ mưa to đến rất to

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 24/9: Hà Nội và nhiều tỉnh Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong khi đó, miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa đến rất to, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay 24/9: Bắc Bộ mưa dông, miền Trung và Nam Bộ mưa to đến rất to

Thời tiết hôm nay 24/9: Bắc Bộ mưa dông, miền Trung và Nam Bộ mưa to đến rất to

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 24/9: Hà Nội và nhiều tỉnh Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong khi đó, miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa đến rất to, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục