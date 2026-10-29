Dự báo thời tiết ngày 30/10, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay (29/10) đến ngày 31/10, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Đông Bắc Bộ, đồng bằng và ven biển có nơi mưa to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to, sau giảm mưa từ ngày 31/10. Các khu vực khác ngày nắng, chiều tối và tối Nam Bộ, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong mưa dông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 30/10: Hà Nội và Bắc Bộ có nơi mưa to (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 29 và ngày 30/10

Khu vực TP. Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực đồng bằng và ven biển cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.