Thời tiết ngày 30/3: Nắng nóng gia tăng trên diện rộng, nhiều nơi vượt 35 độ C

Chủ Nhật, 21:00, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 30/3, thời tiết trên cả nước phổ biến ngày nắng, nhiều khu vực xuất hiện nắng nóng, có nơi gay gắt trên 35 độ C. Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 29 đến ngày 31/3, thời tiết trên phạm vi cả nước có nhiều biến động, với xu thế nắng nóng gia tăng tại nhiều khu vực.

Tại Bắc Bộ, đêm 29 và ngày 30/3 dự báo có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Ban ngày trời nắng, cục bộ có nơi xảy ra nắng nóng. Đáng lưu ý, khu vực Tây Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối có thể có mưa rào và dông rải rác.

Sang đêm 30 và ngày 31/3, khu vực này tiếp tục duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng Tây Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng, cục bộ gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế ghi nhận hình thái thời tiết tương tự, với mưa rào và dông xuất hiện rải rác vào chiều tối và đêm. Ban ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; Các khu vực còn lại trên cả nước chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng; riêng miền Đông Nam Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động phòng tránh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 29, ngày 30/3

TP. Hà Nội: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, riêng khu Tây Bắc 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông nam đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng miền Đông 34-36 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

PV/VOV.VN
Vì sao nắng nóng ở miền Bắc đến sớm hơn quy luật hàng năm?
VOV.VN - Theo ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia , đợt nắng nóng năm nay ở miền Bắc đến sớm hơn trung bình nhiều năm khoảng 10-15 ngày. Điều này cho thấy biến đổi thời tiết đang diễn biến khá phức tạp.

Nắng nóng tiếp tục gia tăng: EVNSPC cảnh báo hoá đơn tiền điện tăng cao
VOV.VN - Nam Bộ đang trải qua những ngày nắng nóng kéo dài, nhiệt độ nhiều nơi vượt 35 độ C. Dự báo, nắng nóng tiếp tục gia tăng cường độ; nền nhiệt cao cùng sự oi bức kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện, đặc biệt là các thiết bị làm mát như điều hòa nhiệt độ, quạt điện, máy nước nóng, tủ lạnh… tăng mạnh. Hóa đơn tiền điện của các hộ gia đình theo đó tăng cao nếu không có giải pháp sử dụng điện tiết kiệm.

Rét “nàng Bân” năm 2026 khó xuất hiện, cảnh báo mùa hè khắc nghiệt
VOV.VN - Theo quan niệm dân gian, rét “nàng Bân” thường xuất hiện vào tháng 3 âm lịch, thời điểm giao mùa từ xuân sang hè ở miền Bắc. Đây là hiện tượng đặc trưng khi không khí lạnh bất ngờ quay trở lại sau những ngày nắng ấm, thậm chí oi nóng.

