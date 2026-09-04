Dự báo thời tiết ngày 5/9, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối nay đến ngày mai (5/9), khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm, tập trung vào chiều và tối.

Chiều và tối 5/9, khu vực từ phía Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to trên 80mm. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 5/9: Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ và Tây Nguyên mưa dông (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 4 và ngày 5/9

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng, có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng, phía Nam chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.