Dự báo thời tiết ngày 6/9, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/9 đến ngày 7/9: Bắc Bộ có mưa rào, dông vài nơi; riêng Tây Bắc mưa rào rải rác, có nơi dông. Từ phía Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Gia Lai và miền Đông Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to; các khu vực khác có mưa rào, dông vài nơi, tập trung chiều tối. Trong mưa dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 6/9: Bắc Bộ ngày nắng, nhiều nơi có mưa dông (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 5 và ngày 6/9

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu Tây Bắc đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.