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Thời tiết ngày 7/11: Bắc Bộ có mưa dông, cục bộ mưa to

Thứ Sáu, 21:00, 06/11/2026
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VOV.VN - Thời tiết ngày 7/11: Hà Nội và nhiều nơi ở Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Các khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và Nam Bộ có mưa dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-34 độ C. Trong mưa dông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 7/11, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay (6/11) đến ngày 8/11, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào đêm 6/11 đến sáng 7/11 và ngày 8/11. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rải rác. Các khu vực khác duy trì mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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Thời tiết ngày 7/11: Bắc Bộ có mưa dông, cục bộ mưa to (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 6 và ngày 7/11

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có lúc có mưa rào và dông. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

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Thời tiết hôm nay 6/11: Bắc Bộ có mưa dông, Nam Bộ ngày nắng

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 6/11: Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác, từ chiều tối và đêm một số nơi có mưa to. Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất trên cả nước phổ biến 29-34 độ C.

PV/VOV.VN
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