中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thông tin thêm vụ sập tường quán cà phê khiến công nhân tử vong ở Đà Nẵng

Thứ Ba, 15:01, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

Trưa 12.5, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng thông tin - vụ sập tường quán cà phê trên đường Lê Lợi (phường Hải Châu, Đà Nẵng) là tai nạn lao động. Nạn nhân tử vong là công nhân đang đào đục vỉa hè tại khu vực thi công.

Theo báo cáo, vụ tai nạn xảy ra khoảng 19h20 tối 11/5, tại vỉa hè trước số nhà 121-123 đường Lê Lợi, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng (Quán cà phê L.). Đây là khu vực đang thi công vỉa hè thuộc công trình cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên một số tuyến đường nội thị của thành phố.

thong tin them vu sap tuong quan ca phe khien cong nhan tu vong o Da nang hinh anh 1
thong tin them vu sap tuong quan ca phe khien cong nhan tu vong o Da nang hinh anh 2
Hiện trường vụ sập tường khi thi công vỉa hè ở phường Hải Châu, Đà Nẵng khiến một công nhân tử vong. Ảnh: Trường An

Nạn nhân được xác định là ông N.Đ.Nh, sinh năm 1983, trú xã Đồng Dương, TP Đà Nẵng, làm nghề công nhân. Thời điểm xảy ra tai nạn, ông Nh đang đào đục vỉa hè trước số nhà 121-123 đường Lê Lợi. Bất ngờ, một mảng tường của số nhà này, nơi có quán cà phê, sụp đổ, đè lên người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ sau sự cố.

Theo Sở Nội vụ Đà Nẵng, cơ sở để xảy ra tai nạn lao động là Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình thủy Hà Nội, có địa chỉ tại số 43, ngõ 26 phố Huy Du, phường Từ Liêm, TP Hà Nội; lĩnh vực hoạt động là xây dựng chuyên dụng khác.

Theo Hoàng Bin/Lao Động
Tag: sập tường quán cà phê tai nạn lao động đà nẵng công nhân tử vong thi công vỉa hè an toàn xây dựng tai nạn công trình sập tường
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Triệu Chàn Tá kể 72 giờ lạc giữa rừng, chú chó đi cùng không rời nửa bước
Ông Triệu Chàn Tá kể 72 giờ lạc giữa rừng, chú chó đi cùng không rời nửa bước

VOV.VN - "Hơn 3 ngày trong rừng, tôi không ăn, mệt thì ngủ trên tảng đá cao, tỉnh dậy lại đi tiếp" - ông Triệu Chàn Tá (58 tuổi) kể lại quá trình sinh tồn của mình trong rừng sau khi bị đi lạc.

Ông Triệu Chàn Tá kể 72 giờ lạc giữa rừng, chú chó đi cùng không rời nửa bước

Ông Triệu Chàn Tá kể 72 giờ lạc giữa rừng, chú chó đi cùng không rời nửa bước

VOV.VN - "Hơn 3 ngày trong rừng, tôi không ăn, mệt thì ngủ trên tảng đá cao, tỉnh dậy lại đi tiếp" - ông Triệu Chàn Tá (58 tuổi) kể lại quá trình sinh tồn của mình trong rừng sau khi bị đi lạc.

Người mẹ ở Hà Nội cầu cứu khi con gái lớp 7 mất tích bí ẩn sau khi rời khỏi nhà
Người mẹ ở Hà Nội cầu cứu khi con gái lớp 7 mất tích bí ẩn sau khi rời khỏi nhà

VOV.VN - Nhiều ngày qua, gia đình chị Nguyễn Thị Huyền Trang (trú phường Từ Liêm, Hà Nội) đứng ngồi không yên khi con gái là cháu Lê Khánh Ly (SN 2013, học sinh lớp 7) rời khỏi nhà rồi mất liên lạc, đến nay vẫn chưa trở về.

Người mẹ ở Hà Nội cầu cứu khi con gái lớp 7 mất tích bí ẩn sau khi rời khỏi nhà

Người mẹ ở Hà Nội cầu cứu khi con gái lớp 7 mất tích bí ẩn sau khi rời khỏi nhà

VOV.VN - Nhiều ngày qua, gia đình chị Nguyễn Thị Huyền Trang (trú phường Từ Liêm, Hà Nội) đứng ngồi không yên khi con gái là cháu Lê Khánh Ly (SN 2013, học sinh lớp 7) rời khỏi nhà rồi mất liên lạc, đến nay vẫn chưa trở về.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục