Thông tin thêm vụ sập tường quán cà phê khiến công nhân tử vong ở Đà Nẵng

Theo báo cáo, vụ tai nạn xảy ra khoảng 19h20 tối 11/5, tại vỉa hè trước số nhà 121-123 đường Lê Lợi, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng (Quán cà phê L.). Đây là khu vực đang thi công vỉa hè thuộc công trình cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên một số tuyến đường nội thị của thành phố.

Hiện trường vụ sập tường khi thi công vỉa hè ở phường Hải Châu, Đà Nẵng khiến một công nhân tử vong. Ảnh: Trường An

Nạn nhân được xác định là ông N.Đ.Nh, sinh năm 1983, trú xã Đồng Dương, TP Đà Nẵng, làm nghề công nhân. Thời điểm xảy ra tai nạn, ông Nh đang đào đục vỉa hè trước số nhà 121-123 đường Lê Lợi. Bất ngờ, một mảng tường của số nhà này, nơi có quán cà phê, sụp đổ, đè lên người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ sau sự cố.

Theo Sở Nội vụ Đà Nẵng, cơ sở để xảy ra tai nạn lao động là Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình thủy Hà Nội, có địa chỉ tại số 43, ngõ 26 phố Huy Du, phường Từ Liêm, TP Hà Nội; lĩnh vực hoạt động là xây dựng chuyên dụng khác.