Người mẹ ở Hà Nội cầu cứu khi con gái lớp 7 mất tích bí ẩn sau khi rời khỏi nhà

Ngày 12/5, Công an thành phố Hà Nội đã đăng tải thông tin tìm kiếm cháu Ly trên trang Facebook chính thức sau khi tiếp nhận trình báo từ gia đình.

Nữ sinh lớp 7 mất liên lạc nhiều ngày nay. Ảnh: CACC

Cụ thể, theo chị Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1989, trú phường Từ Liêm, Hà Nội), vào khoảng 9h30 ngày 8/5, cháu Ly rời khỏi nhà rồi bất ngờ mất liên lạc. Suốt nhiều ngày qua, gia đình đã tỏa đi tìm kiếm nhiều nơi nhưng vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về cháu. “Gia đình tôi rất lo cho sự an toàn của con”, người mẹ nghẹn ngào chia sẻ.

Theo gia đình, cháu Ly hiện đang học lớp 7 nhưng đã nghỉ học khoảng nửa năm nay để điều trị bệnh liên quan đến não. Trước khi mắc bệnh, cháu là học sinh ngoan ngoãn, học lực tốt. Tuy nhiên, quá trình điều trị kéo dài khiến tâm lý của cháu bị ảnh hưởng.

“Trong quá trình điều trị, tâm lý cháu không ổn định nên xảy ra sự việc. Gia đình vẫn thường xuyên đưa cháu đi bệnh viện chữa trị. Giờ chỉ mong con bình an trở về”, chị Trang đau xót nói.

Gia đình tha thiết mong cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm. Ai nhìn thấy hoặc có thông tin liên quan đến cháu Lê Khánh Ly xin liên hệ bố qua số điện thoại 0975.233.565 hoặc mẹ qua số 0979.608.828.