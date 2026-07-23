Thông tuyến kỹ thuật từ đỉnh đèo Khau Co đến ngã ba đội 9, xã Mường Than

Công an xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai cho biết, đến sáng nay (23/7), Quốc lộ 279, đoạn từ đỉnh đèo Khau Co đến ngã ba đội 9, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu đã thông tuyến kỹ thuật đối với các phương tiện có tải trọng từ 3,5 tấn trở xuống. Tuy nhiên, các xe tải trọng lớn, xe đầu kéo vẫn chưa được phép lưu thông do còn nhiều điểm sạt lở, nguy cơ mất an toàn.

Những ngày qua, các lực lượng chức năng, đơn vị thi công cùng lực lượng tình nguyện đã khẩn trương san gạt đất đá, khắc phục các điểm sạt lở ( Ảnh nguồn: Công an xã Văn Bàn)

Những ngày qua, các lực lượng chức năng, đơn vị thi công cùng lực lượng tình nguyện đã khẩn trương san gạt đất đá, khắc phục các điểm sạt lở đoạn qua đèo Khau Co để sớm thông tuyến.

Hiện đã thông tuyến kỹ thuật đối với các phương tiện có tải trọng từ 3,5 tấn trở xuống. ( Ảnh nguồn: Công an xã Văn Bàn)

Công an xã Văn Bàn cũng khuyến cáo, dù đường đã thông tạm, người dân nên lưu thông khi thật sự cần thiết, đặc biệt là khi trời có mưa; tuân thủ hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ; giảm tốc độ, quan sát kỹ khi đi qua các vị trí sạt lở.