Thu hồi toàn quốc dầu gội, dầu xả Hoa Xứ Lạng

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ra quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên phạm vi toàn quốc và yêu cầu tiêu hủy hai sản phẩm mỹ phẩm mang nhãn hiệu Hoa Xứ Lạng do cơ sở sản xuất mỹ phẩm Tạ Thị Hoa sản xuất và đưa ra thị trường.

Theo công văn do Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược Tạ Mạnh Hùng ký ban hành, hai sản phẩm bị đình chỉ lưu hành và thu hồi gồm dầu gội bồ kết thảo dược (Hoa Xứ Lạng), số tiếp nhận Phiếu công bố 01/23/CBMP-LS, và dầu xả nha đam gừng dừa (Hoa Xứ Lạng), số tiếp nhận Phiếu công bố 02/2023/CBMP-LS.

Đơn vị chịu trách nhiệm sản xuất và đưa hai sản phẩm này ra thị trường là cơ sở sản xuất mỹ phẩm Tạ Thị Hoa, có địa chỉ tại thôn Hoàng Tâm, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn (trước đây thuộc xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn).

Hai sản phẩm bị đình chỉ lưu hành và thu hồi gồm dầu gội bồ kết thảo dược và dầu xả nha đam gừng dừa (Ảnh: Mạng xã hội)

Theo Cục Quản lý Dược, nguyên nhân thu hồi là cơ sở sản xuất không còn bảo đảm một trong các điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định của pháp luật sau khi đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất.

Trước đó, ngày 2/6/2026, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 797/QĐ-SYT thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố đối với các sản phẩm mỹ phẩm do cơ sở này sản xuất và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Việc thu hồi được thực hiện do cơ sở vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều 69 Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Cụ thể, cơ sở không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương thông báo tới các cơ sở kinh doanh, phân phối và sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng hai sản phẩm nêu trên, đồng thời trả lại cho đơn vị cung ứng.

Bên cạnh đó, các địa phương có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thu hồi tại các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành nếu vẫn tiếp tục lưu thông hoặc kinh doanh các sản phẩm thuộc diện thu hồi.

Đối với cơ sở sản xuất mỹ phẩm Tạ Thị Hoa, Cục Quản lý Dược yêu cầu đơn vị phải gửi thông báo thu hồi đến toàn bộ hệ thống phân phối và các đơn vị đang sử dụng hai sản phẩm; tiếp nhận sản phẩm bị trả lại từ các cơ sở kinh doanh để tổ chức thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định.

Cơ sở này đồng thời phải gửi báo cáo kết quả thu hồi và tiêu hủy về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/7/2026.

Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn được giao giám sát quá trình thu hồi, tiêu hủy hai sản phẩm của cơ sở sản xuất mỹ phẩm Tạ Thị Hoa và báo cáo kết quả thực hiện về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/7/2026.

