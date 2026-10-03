Thu nhập bình quân người lao động tăng 9,1%, đạt 9,1 triệu đồng/tháng

Theo số liệu Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố tại Họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 diễn ra sáng nay (3/10), thị trường lao động thời gian qua tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực. Lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân đều tăng so với cùng kỳ năm trước, trong khi tỷ lệ thất nghiệp duy trì ổn định, tỷ lệ thiếu việc làm giảm.

Thu nhập bình quân đạt 9,1 triệu đồng/tháng

Số liệu của Cục Thống kê cho thấy, trong quý III/2026, thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,2 triệu đồng/tháng, tăng trên 215.000 đồng so với quý trước và tăng gần 824.000 đồng, tương ứng 9,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung 9 tháng năm 2026, thu nhập bình quân đạt 9,1 triệu đồng/tháng, tăng gần 753.000 đồng, tương ứng 9,1% so với cùng kỳ năm trước.

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Xét theo giới tính, thu nhập bình quân của lao động nam đạt 10,2 triệu đồng/tháng, lao động nữ đạt 7,8 triệu đồng. Theo khu vực, lao động thành thị có thu nhập 10,7 triệu đồng/tháng, cao hơn mức 8,0 triệu đồng của lao động nông thôn.

Đối với lao động làm công hưởng lương, thu nhập bình quân đạt 10,1 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 738.000 đồng, tương ứng 7,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập của lao động nam là 10,6 triệu đồng/tháng, nữ là 9,6 triệu đồng; khu vực thành thị đạt 11,2 triệu đồng/tháng, nông thôn đạt 9,2 triệu đồng/tháng.

Lực lượng lao động tăng, việc làm phi chính thức còn cao

Cũng theo Cục Thống kê, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý III/2026 đạt 54,1 triệu người, tăng khoảng 278.000 người so với quý trước và tăng khoảng 709.000 người so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, lực lượng lao động đạt 53,8 triệu người, tăng 697.000 người.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt 29,9% trong 9 tháng, tăng 0,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Số người có việc làm đạt 52,7 triệu người. Trong đó, khu vực thành thị có 20,7 triệu người, chiếm 39,3%; nông thôn có 32,0 triệu người, chiếm 60,7%.

Việc làm phi chính thức vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Trong 9 tháng năm 2026, cả nước có 32,4 triệu lao động phi chính thức, chiếm 61,5% tổng số lao động có việc làm, giảm 2,0 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Riêng quý III, tỷ lệ này là 60,6%.

Thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%, thất nghiệp thanh niên tăng

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động 9 tháng năm 2026 là 2,22%, tương đương cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực thành thị là 2,55%, nông thôn là 1,99%.

Trái với xu hướng ổn định của tỷ lệ thất nghiệp chung, thất nghiệp thanh niên vẫn ở mức cao. Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm 15-24 tuổi trong 9 tháng đạt 8,87%; trong đó khu vực thành thị là 10,97%, nông thôn là 7,68%.

Riêng quý III/2026, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên tăng lên 9,07%, cao hơn 0,40 điểm phần trăm so với quý trước. Cả nước có khoảng 1,6 triệu thanh niên từ 15-24 tuổi không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo, chiếm 11,2% tổng số thanh niên, tăng 195,1 nghìn người so với quý trước.

Ở chiều ngược lại, tình trạng thiếu việc làm tiếp tục cải thiện. Số người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động 9 tháng là 721.000 người, giảm 43.000 người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm đạt 1,53%, giảm 0,12 điểm phần trăm; trong đó khu vực thành thị là 1,05%, nông thôn là 1,86%.

Nhìn chung, thu nhập và việc làm cùng tăng, tỷ lệ thất nghiệp duy trì ổn định, thiếu việc làm giảm. Tuy nhiên, tỷ lệ lao động phi chính thức còn cao và thất nghiệp thanh niên vẫn là những vấn đề cần tiếp tục được quan tâm nhằm nâng cao chất lượng và tính bền vững của thị trường lao động.