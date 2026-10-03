English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thu nhập bình quân người lao động tăng 9,1%, đạt 9,1 triệu đồng/tháng

Thứ Bảy, 11:36, 03/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thu nhập bình quân của người lao động trong 9 tháng năm 2026 đạt 9,1 triệu đồng/tháng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước. Số người có việc làm tăng 1,3%, tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%, song lao động phi chính thức vẫn chiếm 61,5%.

Theo số liệu Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố tại Họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 diễn ra sáng nay (3/10), thị trường lao động thời gian qua tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực. Lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân đều tăng so với cùng kỳ năm trước, trong khi tỷ lệ thất nghiệp duy trì ổn định, tỷ lệ thiếu việc làm giảm.

Thu nhập bình quân đạt 9,1 triệu đồng/tháng

Số liệu của Cục Thống kê cho thấy, trong quý III/2026, thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,2 triệu đồng/tháng, tăng trên 215.000 đồng so với quý trước và tăng gần 824.000 đồng, tương ứng 9,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung 9 tháng năm 2026, thu nhập bình quân đạt 9,1 triệu đồng/tháng, tăng gần 753.000 đồng, tương ứng 9,1% so với cùng kỳ năm trước.

thu nhap binh quan nguoi lao dong tang 9,1 , dat 9,1 trieu dong thang hinh anh 1
Ảnh minh họa

Xét theo giới tính, thu nhập bình quân của lao động nam đạt 10,2 triệu đồng/tháng, lao động nữ đạt 7,8 triệu đồng. Theo khu vực, lao động thành thị có thu nhập 10,7 triệu đồng/tháng, cao hơn mức 8,0 triệu đồng của lao động nông thôn.

Đối với lao động làm công hưởng lương, thu nhập bình quân đạt 10,1 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 738.000 đồng, tương ứng 7,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập của lao động nam là 10,6 triệu đồng/tháng, nữ là 9,6 triệu đồng; khu vực thành thị đạt 11,2 triệu đồng/tháng, nông thôn đạt 9,2 triệu đồng/tháng.

Lực lượng lao động tăng, việc làm phi chính thức còn cao

Cũng theo Cục Thống kê, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý III/2026 đạt 54,1 triệu người, tăng khoảng 278.000 người so với quý trước và tăng khoảng 709.000 người so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, lực lượng lao động đạt 53,8 triệu người, tăng 697.000 người.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt 29,9% trong 9 tháng, tăng 0,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Số người có việc làm đạt 52,7 triệu người. Trong đó, khu vực thành thị có 20,7 triệu người, chiếm 39,3%; nông thôn có 32,0 triệu người, chiếm 60,7%.

Việc làm phi chính thức vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Trong 9 tháng năm 2026, cả nước có 32,4 triệu lao động phi chính thức, chiếm 61,5% tổng số lao động có việc làm, giảm 2,0 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Riêng quý III, tỷ lệ này là 60,6%.

Thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%, thất nghiệp thanh niên tăng

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động 9 tháng năm 2026 là 2,22%, tương đương cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực thành thị là 2,55%, nông thôn là 1,99%.

Trái với xu hướng ổn định của tỷ lệ thất nghiệp chung, thất nghiệp thanh niên vẫn ở mức cao. Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm 15-24 tuổi trong 9 tháng đạt 8,87%; trong đó khu vực thành thị là 10,97%, nông thôn là 7,68%.

Riêng quý III/2026, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên tăng lên 9,07%, cao hơn 0,40 điểm phần trăm so với quý trước. Cả nước có khoảng 1,6 triệu thanh niên từ 15-24 tuổi không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo, chiếm 11,2% tổng số thanh niên, tăng 195,1 nghìn người so với quý trước.

Ở chiều ngược lại, tình trạng thiếu việc làm tiếp tục cải thiện. Số người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động 9 tháng là 721.000 người, giảm 43.000 người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm đạt 1,53%, giảm 0,12 điểm phần trăm; trong đó khu vực thành thị là 1,05%, nông thôn là 1,86%.

Nhìn chung, thu nhập và việc làm cùng tăng, tỷ lệ thất nghiệp duy trì ổn định, thiếu việc làm giảm. Tuy nhiên, tỷ lệ lao động phi chính thức còn cao và thất nghiệp thanh niên vẫn là những vấn đề cần tiếp tục được quan tâm nhằm nâng cao chất lượng và tính bền vững của thị trường lao động.

Chung Thủy/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thu nhập bình quân người lao động tăng 685.000 đồng trong năm 2025
Thu nhập bình quân người lao động tăng 685.000 đồng trong năm 2025

VOV.VN - Thu nhập bình quân của người lao động năm 2025 đạt 8,4 triệu đồng/tháng, tăng 685.000 đồng so với năm trước. Trong bối cảnh thị trường lao động duy trì ổn định, số lao động có việc làm và chất lượng nguồn nhân lực tiếp tục được cải thiện, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Thu nhập bình quân người lao động tăng 685.000 đồng trong năm 2025

Thu nhập bình quân người lao động tăng 685.000 đồng trong năm 2025

VOV.VN - Thu nhập bình quân của người lao động năm 2025 đạt 8,4 triệu đồng/tháng, tăng 685.000 đồng so với năm trước. Trong bối cảnh thị trường lao động duy trì ổn định, số lao động có việc làm và chất lượng nguồn nhân lực tiếp tục được cải thiện, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Tăng thu nhập bình quân của người dân nông thôn năm 2030 gấp 2,5-3 lần năm 2020
Tăng thu nhập bình quân của người dân nông thôn năm 2030 gấp 2,5-3 lần năm 2020

VOV.VN - Sáng 11/12, với 90,91% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 – 2035 (gọi tắt là Chương trình).

Tăng thu nhập bình quân của người dân nông thôn năm 2030 gấp 2,5-3 lần năm 2020

Tăng thu nhập bình quân của người dân nông thôn năm 2030 gấp 2,5-3 lần năm 2020

VOV.VN - Sáng 11/12, với 90,91% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 – 2035 (gọi tắt là Chương trình).

Đắk Lắk phấn đấu thu nhập bình quân đạt 80 triệu đồng/người trong năm 2025
Đắk Lắk phấn đấu thu nhập bình quân đạt 80 triệu đồng/người trong năm 2025

VOV.VN - Chiều 14/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị lần thứ 2 để xem xét, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Đắk Lắk phấn đấu thu nhập bình quân đạt 80 triệu đồng/người trong năm 2025

Đắk Lắk phấn đấu thu nhập bình quân đạt 80 triệu đồng/người trong năm 2025

VOV.VN - Chiều 14/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị lần thứ 2 để xem xét, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục