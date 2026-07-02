Với khoảng 3.000 bãi đỗ và điểm trông giữ xe được cấp phép, khoảng 1,5 triệu ô tô và hơn 8 triệu xe máy đang lưu hành, việc triển khai thu phí không dùng tiền mặt sẽ mang lại lợi ích gì? Vì sao tất cả các bãi trông giữ đều phải “lên số”? Các khó khăn vướng mắc nếu có, sẽ được giải quyết ra sao?

Diễn đàn với chủ đề: “Thu phí gửi xe 100% điện tử: Người dân lợi gì, thành phố lợi gì?, 12h30 thứ năm tuần này, trực tiếp trên các kênh phát thanh của Ban VOVGTQG, vovgiaothong.vn và app vovmedia, phát lại 16h thứ bảy, chủ nhật cùng tuần.

Các vị khách mời tham gia chương trình: Bà Trương Kiều Anh, Trưởng phòng Phát triển công nghệ, Sở Xây dựng Hà Nội và ông Lê Quang Hiếu - Giám đốc kinh doanh Eparking VETC.

Thuận tiện cho khách, minh bạch cho quản lý

Tại bãi trông giữ xe trên phố Phủ Doãn, trước cổng Bệnh viện Việt Đức, thuộc Công ty Khai thác Điểm đỗ xe Hà Nội. Mỗi ngày, tại điểm trông giữ xe này nhận trông khoảng 150-200 xe. Theo quan sát của chúng tôi, hầu như những người dân vào gửi xe đều dễ dàng thanh toán phí trông giữ chỉ bằng một vài thao tác trên điện điện thoại, nhanh chóng, thuận tiện…

- Em là Trần Đại Dương, ở Phú Thọ, hôm nay qua thăm người nhà .

- So với hình thức trả tiền mặt trước đây, em thấy hình thức này thế nào?

- Thuận tiện hơn so với trước đây, có thể linh động trả tiền bất cứ lúc nào. Giá cũng hợp lý với bọn em.

- Em tên Hương, ở Mỹ Đình. Em thấy rất thuận tiện, rất phù hợp với giới trẻ ngày nay vì đi đâu chỉ cầm mỗi chiếc điện thoại.

- Với hình thức này, chắc không lo bị thu quá giá?

- Dạ không. Em thấy giá cả rất phải chăng, thuận tiện hơn cho cả các bãi giữ xe tự phát.

Tại bãi trông giữ xe trên phố Triệu Quốc Đạt, trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, mỗi ngày ở đây có khoảng 200-300 lượt xe của người dân vào gửi. Việc thanh toán cũng được người dân thực hiện tương đối dễ dàng.

- Mình là Trường. Mình thấy rất thuận tiện. Có thể thanh toán bất kỳ lúc nào cũng được mà không cần dùng tiền mặt, mà khách quan, minh bạch, rất rõ ràng.

Anh Nguyễn Hoàng Hải (bên phải), công tác tại Công ty Khai thác Điểm đỗ

Còn với nhân viên trông giữ xe thì sao? Chúng ta hãy trò chuyện với họ để xem mức độ thuận tiện, dễ dàng áp dụng với họ thế nào?

- Em là Vinh, làm việc ở bãi trông giữ xe số 1 Triệu Quốc Đạt. Về phương thức thanh toán Nhà nước triển khai cũng như Thành phố đề ra thì chúng em đa số chấp hành được, người dân đáp ứng được, chỉ có một số người già, người không dùng điện thoại công nghệ thì được chúng em hỗ trợ để tạo điều kiện cho người ta ra vào viện thuận lợi. Đối với em, công việc này không dùng tiền mặt thì minh bạch, khách quan, Nhà nước dễ quản lý.

- Tôi là Nguyễn Hoàng Hải, Công tác tại Công ty Khai thác Điểm đỗ. Với cá nhân tôi, nó có rất nhiều thuận lợi, không dùng tiền mặt thì không phải trả lại tiền lẻ cho khách, người ta sẽ tự quét mã thanh toán, văn minh, minh bạch. Tất cả đều hiện lên trên máy, giá cả thể hiện trên vé rồi, khách hàng chỉ việc quét và thanh toán thôi, rất văn minh. Lúc ra tôi kiểm tra bằng máy của tôi, khách đã thanh toán thì cho xe ra.

Đứng cạnh tôi bây giờ là ông Đỗ Thế Hoàng, Phó Giám đốc xí nghiệp 3, Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội.

- Hình thức trông giữ xe không dùng tiền mặt này, đối với Công ty có những lợi ích cụ thể như thế nào?

- Làm được thế này sẽ không bị thất thoát để quản lý về doanh thu, vì khi xe vào thì bắt buộc 100% phải in vé, giá niêm yết theo quy định, không sợ thất thoát về doanh thu cũng như thu giá vé vượt quy định. Thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như khách hàng gửi xe.

Chỉ với vài thao tác trên điện thoại hoặc quét mã QR, người dân có thể thanh toán phí trông giữ xe nhanh chóng mà không cần mang theo tiền mặt, tiện lợi, minh bạch cho người sử dụng dịch vụ, kiểm soát doanh thu chính xác và nâng cao hiệu quả quản lý. Khi các bãi đỗ xe từng bước chuyển sang thanh toán điện tử, lợi ích không chỉ dành cho người dân mà còn góp phần xây dựng nền hành chính số, đô thị thông minh và hiện đại.

Các vấn đề phát sinh cần lường đến khi thu phí gửi xe 100% điện tử

Phóng viên VOVGT có cuộc trò chuyện với chuyên gia giao thông Nguyễn Ngọc Quang:

PV: Thưa ông, việc triển khai thu phí trông giữ xe 100% điện tử mang lại nhiều lợi ích về mặt minh bạch và chống thất thu. Tuy nhiên, theo ông có những vấn đề nào có thể phát sinh trong quá trình triển khai, ảnh hưởng đến hiệu quả của cách tổ chức này?

Ông Nguyễn Ngọc Quang: Việc số hóa toàn bộ dữ liệu và tiến tới hiện đại quản lý bằng hệ thống điện tử là rất tốt. Tuy nhiên, trên thực tế thì có thể có rất nhiều trường hợp, có những trường hợp người ta không thể thanh toán trực tuyến như thế.

Ảnh minh họa

Có thể có một phần nào đó, phần nhỏ trường hợp bất khả kháng mà người ta có thể thanh toán bằng tiền mặt. Đấy là yếu tố cần lường trước đến trong vấn đề quản lý. Có thể khả thi khi chúng tra triển khai đến 80%, 90% những trường hợp đã thực hiện theo đúng quy định rồi, nhưng có một số nhỏ những trường hợp người già, những người không có tiền trong tài khoản, không có điện thoại thông minh thì người ta vẫn trả tiền mặt thì chúng ta vẫn có thể chấp nhận những trường hợp đó.

Tiếp theo là khi người dân thanh toán online bằng quét mã QR và thanh toán thì người ta sẽ lộ các thông tin cá nhân thì những trường hợp đó cũng cần biện pháp quản lý.

PV: Như ông vừa phân tích, dữ liệu phương tiện giao dịch và người sử dụng sẽ được số hóa hoàn toàn. Theo ông, cần có cơ chế giám sát, bảo mật và quản lý dữ liệu như thế nào để vừa đảm bảo an toàn thông tin, vừa phòng ngừa các hành vi trục lợi hoặc lộ lọt thông tin cá nhân?

Ông Nguyễn Ngọc Quang: Cái này, các đơn vị trông giữ xe phải ký các cam kết, không được bán các dữ liệu cá nhân, không để lộ các thông tin cá nhân ra bên ngoài và tránh việc các thông tin cá nhân bị sử dụng một cách không hợp lý. Trường hợp vi phạm thì phải có các chế tài xử lý một cách nghiêm khắc.

PV: Theo ông, cơ quan quản lý cần tổ chức công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả sau khi triển khai như thế nào để kịp thời khắc phục các bất cập và đảm bảo mục tiêu minh bạch, thuận tiện cho người dân và chống thất thu ngân sách?

Ông Nguyễn Ngọc Quang: Thành phố cần trên cơ sở các thí điểm trước đó tại phố Trần Quang Khải và có thể tổng kết, rút kinh nghiệm, xem còn những vấn đề gì chưa hoàn thiện thì tiếp tục hoàn thiện các quy trình, kể cả các biện pháp có thể kiểm tra, giám sát để đảm bảo thông tin được minh bạch và hợp lý.

Để thực hiện một cách có hiệu quả, chúng ta cần quản lý, có thể lắp đặt các camera giám sát để quản lý số lượng các phương tiện gửi tại bãi, từ đó tránh những trường hợp các đơn vị trông giữ có sự gian lận nhất định.

PV: Xin cảm ơn ông!