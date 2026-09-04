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Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Cần nhìn đúng việc kêu gọi hỗ trợ học sinh ở Mường Phăng

Thứ Sáu, 22:45, 04/09/2026
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VOV.VN - Chiều nay (4/9), Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên đã làm việc với UBND xã Mường Phăng và Trường THCS Võ Nguyên Giáp, tỉnh Điện Biên liên quan đến những dư luận về việc thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh.

Theo báo cáo của UBND xã Mường Phăng, năm học 2026-2027, toàn xã có 3.529 học sinh, gồm 865 học sinh mầm non, 1.407 học sinh tiểu học và 1.257 học sinh THCS.

Trước thềm năm học mới, xã Mường Phăng đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát số lượng học sinh thực tế sau tuyển sinh, các đối tượng được hưởng chính sách; tăng cường huy động học sinh ra lớp; kiểm tra đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và các điều kiện phục vụ học sinh bán trú. Địa phương phấn đấu bảo đảm 100% học sinh trong độ tuổi được đến trường, không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn phải nghỉ học.

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Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên phát biểu tại buổi làm việc với UBND xã Mường Phăng và Trường THCS Võ Nguyên Giáp.

Liên quan việc Hiệu trưởng Trường THCS Võ Nguyên Giáp kêu gọi hỗ trợ cho học sinh, Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên cho rằng việc làm này xuất phát từ trách nhiệm và cái tâm của người giáo viên, mong muốn tạo điều kiện tốt hơn để học sinh có cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng, công bằng.

Theo báo cáo, Trường THCS Võ Nguyên Giáp hiện có 1.257 học sinh. Trong đó, 11 học sinh thuộc đối tượng hưởng chính sách theo Nghị định 66/2025/NĐ-CP và đang được chi trả đầy đủ, kịp thời; 1.246 học sinh không thuộc đối tượng hưởng chính sách này.

Những năm trước, học sinh trên địa bàn nhận được sự hỗ trợ từ nhiều chương trình, dự án và nguồn lực xã hội hóa, trong đó có chương trình “Nuôi em”, góp phần cải thiện điều kiện bữa ăn cho học sinh bán trú. Nhà trường cũng chủ động kết nối, vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở các bản xa.

Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của nhà trường trong chăm lo cho học sinh. Tuy nhiên, Thứ trưởng lưu ý, việc kêu gọi hỗ trợ diễn ra đúng thời điểm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục và triển khai các chính sách mới đối với học sinh. Trong bối cảnh đó, một số thông tin và cách nhìn nhận chưa đầy đủ đã dẫn đến những ý kiến trái chiều, tạo điểm nóng về dư luận.

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Ông Nguyễn Thành Trung, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Nguyên Giáp thông tin về các khó khăn của nhà trường.

Thứ trưởng đánh giá cao việc xã Mường Phăng chủ động ổn định tâm lý cho Hiệu trưởng Trường THCS Võ Nguyên Giáp, đồng thời định hướng dư luận trên cơ sở thông tin đầy đủ về các chính sách đang được thực hiện.

Từ đó lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị thời gian tới, xã Mường Phăng và Trường THCS Võ Nguyên Giáp tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ của Nhà nước; đồng thời phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động huy động các nguồn lực hợp pháp từ nhân dân, cộng đồng và các tổ chức, cá nhân để chăm lo tốt hơn cho học sinh.

Theo Chủ tịch UBND xã Mường Phăng - Trần Văn Tuấn, duy trì sĩ số, bảo đảm quyền lợi và điều kiện học tập cho học sinh là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị. Xã sẽ phối hợp với nhà trường rà soát từng nhóm đối tượng, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở địa bàn xa, có nguy cơ nghỉ học để có giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Động thái này được đặt trong bối cảnh Điện Biên đang triển khai đồng thời nhiều chính sách hỗ trợ giáo dục. Năm 2026, tỉnh thực hiện 11 chính sách an sinh xã hội trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, với tổng kinh phí hơn 2.187 tỷ đồng cho trên 520.000 lượt đối tượng. Tỉnh cũng chủ động bố trí gần 126 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để thực hiện một số chính sách Trung ương đã ban hành nhưng chưa được bố trí kinh phí.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
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