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Thủ tục thành lập trường mầm non, phổ thông chỉ 10-15 ngày

Thứ Hai, 15:35, 21/09/2026
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VOV.VN - Nghị định 360/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thành lập, cấp phép hoạt động giáo dục xuống 10-15 ngày; đồng thời bỏ đề án thành lập và tăng phân cấp cho địa phương.

Rút ngắn thời gian, bỏ đề án thành lập

Ngày 17/9/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 360/2026/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Nghị định nhằm cụ thể hóa Luật Giáo dục, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; cắt giảm những điều kiện mang tính hình thức, định tính, khó đánh giá hoặc không còn phù hợp với thực tiễn. Đáng chú ý, thời gian tiếp nhận và gửi thông báo yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định được giảm từ 5 xuống 2 ngày làm việc.

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Thời gian thủ tục thành lập, cấp phép hoạt động giáo dục được rút xuống 10-15 ngày làm việc, riêng trường mầm non là 12 ngày.

Đối với hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, thời gian thực hiện thủ tục thành lập, cấp phép hoạt động giáo dục được rút xuống 12 ngày làm việc đối với trường mầm non; 10 ngày làm việc đối với trường tiểu học, trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học với cấp học cao nhất là THCS; 15 ngày làm việc đối với trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học với cấp học cao nhất là THPT.

Nghị định cũng bỏ điều kiện phải có đề án thành lập, cho phép thành lập phù hợp với các quy hoạch có liên quan của địa phương; đồng thời bỏ thành phần hồ sơ là đề án thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục.

Các nội dung cần thiết được tích hợp vào văn bản đề nghị tương ứng, qua đó giảm các tài liệu riêng biệt nhưng vẫn bảo đảm thông tin phục vụ việc xem xét, quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Điều kiện và thành phần hồ sơ về quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường, cơ sở giáo dục thường xuyên và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cũng được cắt giảm. Nghị định đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác dữ liệu số trong giải quyết thủ tục. Tổ chức, cá nhân có thể gửi hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, VNeID, dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan tiếp nhận có thẩm quyền.

Tăng phân cấp, gắn với hậu kiểm

Nghị định 360/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung thẩm quyền giải quyết thủ tục về thành lập, cấp phép hoạt động, đình chỉ, giải thể và các thủ tục liên quan theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo đó, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được phân cấp thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp; quyết định thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể các trung tâm công lập gồm trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng được phân cấp thẩm quyền cấp phép hoạt động giáo dục đối với trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao thuộc bộ, ngành.

Đối với lớp dành cho người khuyết tật, người đứng đầu cơ sở giáo dục quyết định thành lập lớp trong cơ sở giáo dục; Chủ tịch UBND cấp xã quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập lớp ngoài cơ sở giáo dục.

Cùng với phân cấp, Nghị định tăng cường kiểm tra, giám sát, hậu kiểm; hạn chế thẩm định lặp lại những nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét hoặc không có thay đổi. Đối với cơ sở giáo dục hoạt động trở lại sau đình chỉ, thủ tục được đơn giản hóa. Cơ sở giáo dục phải báo cáo kết quả khắc phục nguyên nhân dẫn đến đình chỉ và gửi tài liệu chứng minh, nếu có, đến cấp có thẩm quyền.

Nghị định cũng hoàn thiện quy định về đầu tư và phát triển các loại hình cơ sở giáo dục, trong đó có trường phổ thông nội trú; trường mầm non, trường phổ thông trực thuộc cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng có nhóm ngành đào tạo giáo viên; trung tâm giáo dục nghề nghiệp; lớp dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện đi học ở trường và lớp dành cho trẻ khuyết tật.

Các quy định mới hướng tới việc đơn giản hóa điều kiện, thủ tục, đồng thời gắn với trách nhiệm bảo đảm chất lượng giáo dục và tăng cường kiểm tra, giám sát sau khi cơ sở giáo dục được thành lập, cấp phép hoạt động.

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Thu Hằng/VOV.VN
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