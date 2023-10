Thừa Thiên Huế chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới

Nghe tin áp thấp nhiệt đới, ông Trần Văn Noa cùng người dân ven biển thôn Xuân An, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang chủ động giằng chống nhà cửa, chuẩn bị lương thực cần thiết để ứng phó mưa to, gió lớn.

“Mùa này gió to nên xúc cát về chằn trên mái tôn cho chắc. Chằng chống trên mái tôn chứ không gió bay, tiền đâu mà che lại, mua lại”, ông Trần Văn Noa cho biết.

Hầu hết tàu thuyền đã vào nơi trú tránh

Kiểm tra neo đậu tàu thuyền neo đậu đảm bảo an toàn

Tại các xã ven biển tỉnh Thừa Thiên - Huế, công tác ứng phó áp thấp nhiệt đới rất khẩn trương. Các cơ quan, đơn vị theo dõi diễn biến, cảnh báo thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chính quyền địa phương vận động các hộ sống gần vùng đầm phá, có nguy cơ sạt lở ven biển di dời để đảm bảo an toàn.

Hầu hết tàu thuyền của ngư dân đã vào nơi trú tránh. Anh Trần Văn Ấn ở thôn Xuân An, xã Phú Thuận nói: “Nghe áp thấp nhiệt đới, bà con lo chằng chống nhà cửa, đưa thuyền lên bờ”.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo các đơn vị nắm chắc diễn biến của áp thấp nhiệt đới, phối hợp các địa phương rà soát, lên phương án ứng phó, kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm ở khu vực ven biển, ven đầm phá và cửa sông.

Đưa tàu thuyền lên bờ

Trung uý Võ Đình Trung, cán bộ công tác đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: “Những ngày biển động, lực lượng tuần tra chủ yếu là lực lượng công tác tại địa bàn. Cán bộ địa bàn phối hợp chính quyền xã, các lực lượng công an, quân sự đảm bảo an toàn tài sản trên tàu thuyền. Đồng thời tuyên truyền để ngư dân đem các tài sản có giá trị lớn vào nhà, còn những tài sản không đem vào được thì để tại phương tiện để đảm bảo công tác quản lý”.

Tại các vùng bãi ngang ven biển, ven đầm phá, chính quyền địa phương hướng dẫn nhân dân chằng chống nhà cửa, bảo vệ các công trình đang thi công; sẵn sàng sơ tán người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm, vùng sạt lở, ven biển, ngập lũ, lũ quét.

Vùng ven biển Thừa Thiên Huế có sóng to

Bà Nguyễn Thị Oanh, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thuận, huyện Phú Vang cho hay: “Hiện nay, được nhà nước hỗ trợ đê kè nên bà con rất yên tâm. Tuy nhiên, các hộ vùng ven biển không thể chủ quan. UBND xã, từ Đảng uỷ đến chính quyền địa phương luôn luôn nắm bắt tình hình thực tế, vận động bà con chuẩn bị ứng phó trước khi có áp thấp nhiệt đới”.

Sáng nay (18/10), tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa to và rất to, biển động, vùng ngoài khơi gió cấp 6, giật cấp 7- 8, biển động mạnh. Mưa lớn cùng lúc các thủy điện tiếp tục điều tiết khiến nước ở các vùng hạ du Quảng Điền, Phú Vang, Phong Điền… ngập trở lại. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, các chủ hồ đập triển khai các phương án ứng phó, kiểm tra, rà soát, bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi và các hồ chứa.