Thừa Thiên Huế: Lật thuyền giữa nước lũ chảy xiết, mẹ chết, con gái mất tích

Vào sáng 15/11, 8 người dân từ phường Hương Sơ, thành phố Huế đi trên cùng 1 chiếc thuyền đến chợ Phú Hậu, thành phố Huế. Sau khi mua sắm tại chợ, 8 người tiếp tục đi thuyền trở về nhà. Khi thuyền đi qua khu vực Đập Hậu thuộc phường Hương Vinh thì gặp nước lũ chảy xiết, chiếc thuyền bị lật.

Nước lũ ngập nhiều người dân ở Thừa Thiên Huế dùng thuyền để đi lại

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng phường Hương Vinh đã khẩn trương triển khai công tác cứu hộ cứu nạn và đã cứu được 6 người, còn 2 người bị mất tích. Đó là chị H.T.B (40 tuổi) và con gái của chị B là N.T.H, 18 tuổi, cùng trú phường Hương Sơ. Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị B, còn con gái của chị B hiện vẫn đang mất tích.

Sạt lở vùi lấp căn nhà của ông Trần Đình Minh, thôn Đồng Hoà, xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế

Trưa nay (15/11), Công an thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế phối hợp với lực lượng tại địa phương giải cứu thành công hai vợ chồng bị vùi lấp do sạt lở đất. Vào khoảng 11 giờ 40 ngày 15/11, do mưa lớn kéo dài, tại ngôi nhà của gia đình ông Trần Đình Minh, 51 tuổi, trú thôn Đồng Hoà, xã Bình Tiến xảy ra vụ sạt lở đất.

Lực lượng chức năng đục tường giải cứu vợ chồng ông Trần Đình Minh bị vùi lấp trong nhà do sạt lở

Vụ sạt lở khiến ngôi nhà ở của gia đình ông Minh bị hư hại nghiêm trọng, lượng lớn đất đá tràn vào nhà. Tại thời điểm sạt lở, ông Minh và vợ là bà Nguyễn Thị Thuỷ Tiến, 45 tuổi vẫn đang ở trong nhà. Do không chạy thoát kịp ra ngoài nên vợ chồng ông Minh bị đất đá vùi lấp. Đến khoảng 12 giờ 15 phút trưa nay, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công vợ chồng ông Minh, bảo đảm an toàn tính mạng cho vợ chồng này.