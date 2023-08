Thực hư chuyện “tháo dỡ nhầm nhà” trong giải phóng mặt bằng

Trước đó, bà Phạm Thị Thu Trang (SN 1987, thôn Cái Tắt, xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) có đơn gửi các cơ quan chức năng về việc ngôi nhà cấp 4 của mình bị “phá nhầm”.

Ngôi nhà cấp 4 của bà Trang bị hư hỏng sau khi đơn vị thi công tháo dỡ 4 căn nhà bên cạnh

Theo phản ánh của bà Trang, căn nhà của gia đình bà tại thôn Cái Tắt thuộc diện phải di dời thực hiện dự án xây dựng nút giao khác mức tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng - Máng nước - Quốc lộ 5. Đến nay, gia đình bà đang trong quá trình làm việc với chính quyền địa phương và chưa nhận được quyết định bồi thường hay cưỡng chế nào.

Sáng 10/8, bà nhận được tin báo, 2 máy xúc cùng hơn 10 người tháo dỡ ngôi nhà rộng hơn 130m2 của mình. Khi bà Trang tới nơi thì thấy tường, cửa cuốn và toàn mái nhà đã bị phá vỡ. Bà Trang hỏi lý do ngôi nhà mình bị đập phá lúc sáng sớm, tài sản trong nhà cũng bị mang đi thì được lãnh đạo xã An Đồng lý giải nhà của bà bị "phá nhầm".

Liên quan việc này, theo thông tin từ UBND huyện An Dương (TP Hải Phòng), ngày 14/12/2022, UBND huyện thông báo về việc thu hồi đất tại xã An Đồng để giải phóng mặt bằng, triển khai Dự án xây dựng nút giao khác mức tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng - Máng nước - Quốc lộ 5. Tính đến ngày 15/8, đã có 51/79 hộ có đất ở đồng ý phương án đền bù; 20/59 hộ có tài sản vật kiến trúc trên đất hành lang giao thông đồng ý tháo dỡ, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Trong suốt quá trình giải phóng mặt dự án, đến nay, UBND huyện chưa ban hành quyết định cuỡng chế giải phóng mặt bằng đối với trường hợp nào.

Ngày 10/8/2023, đơn vị tháo dỡ tiến hành tháo dỡ công trình của 04 hộ dân đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng tại ngã tư Cơ Điện. Việc tháo dỡ do Công ty cổ phần Thương mại Nam Sông Cấm ký hợp đồng với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện An Dương và thực hiện.

Khu vực tháo dỡ gồm 5 hộ dân ký hợp đồng cho thuê mặt bằng với Chi nhánh công ty cổ phần thế giới di động; trong số này có 4 hộ đã chấp thuận phương án bồi thường và nhận tiền; còn 1 trường hợp là hộ bà Phạm Thị Thu Trang chưa đồng ý phương án và chưa bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức tháo dỡ các công trình đã bàn giao, phía đơn vị tháo dỡ biển quảng cáo cỡ lớn, kết cấu phức tạp đã làm đổ sập vào phần mái nhà của bà Phạm Thị Thu Trang gây hư hỏng, không phải đơn vị tháo dỡ “phá nhầm” như phản ánh.

Ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, huyện An Dương đã yêu cầu Công ty cổ phần thuơng mại Nam Sông Cấm (đơn vị hợp đồng tháo dỡ công trình) dừng ngay việc tháo dỡ các công trình; chỉ đạo Công an huyện điều tra, phong tỏa hiện trường, điều tra, xác minh vụ việc.

“Thi công tháo dỡ đã không khảo sát kỹ nên tháo dỡ nhà hai tầng bên cạnh và làm sập luôn cả kết cấu nhà chị Trang. Cơ quan điều tra sẽ vào làm rõ; hai bên (chị Trang và bên thi công tháo dỡ) sẽ gặp nhau; bên thi công tháo dỡ kê khai, thiệt hại bao nhiêu thì sẽ phải bồi thường”, ông Cường cho hay.