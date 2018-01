Thực hư việc chi 1 triệu USD sơn lại tàu Cát Linh – Hà Đông

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT) cho biết chưa nhận được văn bản hay đề nghị nào của Tổng thầu EPC dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông chi 1 triệu USD để sơn sửa lại đoàn tàu bị sơn vẽ bậy.

Ban QLDA đường sắt Cát Linh – Hà Đông chưa nhận được đề nghị nào chi 1 triệu USD để sơn lại tàu. Trách nhiệm để đoàn tàu bị vẽ bậy thuộc Tổng thầu.

"Ban Quản lý dự án đường sắt chưa nhận được bất kỳ văn bản nào của Tổng thầu EPC có nội dung như trên. Ban cũng khẳng định, trách nhiệm và chi phí khôi phục lại màu sắc của đoàn tàu theo thiết kế là trách nhiệm của Tổng thầu", ông Vũ Hồng Phương, Quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt cho biết.

Theo ông Phương, thực tế phần vỏ toa tàu làm bằng inox và được dán decal có màu xanh, không phải là nước sơn trực tiếp lên vỏ tàu. Ban Quản lý dự án đã yêu cầu Tổng thầu đưa nhà sản xuất đoàn tàu ở Trung Quốc sang để tìm phương án khôi phục lại.

Những hình vẽ trên đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông.

"Chi phí để khôi phục lại màu sắc đoàn tàu bị vẽ bậy không đến mức 1 triệu USD như một số báo, trang mạng thông tin", ông Phương nhìn nhận.

Trước đó, trên một số trang báo, mạng xã hội đưa thông tin "Tổng thầu Trung Quốc đề nghị Ban Quản lý đường sắt Hà Nội chi 1 triệu USD sơn lại toa tàu bị vẽ bậy", trong đó có nêu "ngày 28/12/2017, Tổng thầu yêu cầu chi trả 1 triệu USD để sơn lại toa tàu bị vẽ bậy, thời gian từ 5/1- 5/2/2018" và "nước sơn là loại nước sơn đặc biệt cao cấp và chuyên dụng". Tuy nhiên, có thể thấy nội dung thông tin đề cập không đúng với tên của đơn vị quản lý dự án. (Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội hiện đang làm đại diện chủ đầu tư dự án Nhổn - Ga Hà Nội)

Phần đầu tàu bị vẽ bậy.

Ngày 26/12/2017, Ban QLDA đường sắt nhận được thông tin từ Tổng thầu EPC về việc có đối tượng đột nhập vào công trường nhà ga Cát Linh và dùng sơn vẽ lên đoàn tàu đậu tại ga này. Ngay sau đó, Ban đã cử cán bộ ra kiểm tra thực tế hiện trường, đồng thời chỉ đạo Tổng thầu EPC báo cáo cụ thể sự việc tới cơ quan chức năng.

Ban QLDA đường sắt cũng yêu cầu Tổng thầu lập tức tăng cường công tác bảo vệ trên toàn công trường, đồng thời có văn bản hỏa tốc gửi Công an TP. Hà Nội và công an các quận của Hà Nội nơi có dự án đi qua đề nghị hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, ngăn ngừa hiện tượng phá hoại tài sản công trình làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án./.

Tàu đường sắt Cát Linh Hà Đông bị vẽ bậy: Ai đáng bị xử lý? VOV.VN -Người vẽ bậy lên con tàu đáng bị phê phán vì ý thức kém. Còn những người liên quan trực tiếp đến công trình cần phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm. Công an vào cuộc vụ đoàn tàu trên cao Cát Linh-Hà Đông bị vẽ bậy VOV.VN - Lãnh đạo Công an phường Cát Linh (Đống Đa – Hà Nội) cho biết, sự việc đang được Công an quận Đống Đa điều tra làm rõ. Mời công an điều tra vụ tàu Cát Linh Hà Đông bị vẽ bậy VOV.VN -Ban Quản lý dự án đường sắt đề nghị cơ quan công an xác minh, làm rõ vụ có người đột nhập lên vẽ bậy vào các toa tàu Cát Linh-Hà Đông. Được “bơm” đủ tiền, đường sắt Cát Linh-Hà Đông không thể chậm trễ VOV.VN - Ngân hàng China Eximbank chính thức thực hiện thủ tục giải ngân nguồn vốn bổ sung 250,6 triệu USD cho tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông. Đường sắt Cát Linh - Hà Đông tiếp tục bị lùi tiến độ đến cuối 2018 VOV.VN - Bộ GTVT vừa có buổi làm việc cùng Ban quản lý dự án Đường sắt và Tổng thầu tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Đường sắt Cát Linh - Hà Đông “phá sản” kế hoạch chạy thử vào tháng 10 VOV.VN - Lãnh đạo Bộ GTVT khẳng định: "Không có chuyện đã chạy thử đoàn tàu mẫu" dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông, mà chỉ là chạy thử kỹ thuật.