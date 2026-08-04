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Thuốc giả "lọt" hệ thống cấp phép: ĐBQH đề xuất bồi thường cho người sử dụng

Thứ Ba, 17:39, 04/08/2026
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VOV.VN - Chiều 4/8, góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan đề nghị nghiên cứu bổ sung cơ chế bồi thường thỏa đáng cho người dân sử dụng thuốc giả đã được cơ quan nhà nước cấp phép lưu hành.

Bổ sung cơ chế bồi thường nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân

ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan (đoàn TP.HCM) đề nghị bổ sung cơ chế bồi thường đối với người dân sử dụng các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng như thuốc hoặc thực phẩm đã được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép lưu hành nhưng sau đó được xác định là hàng giả, hàng kém chất lượng.

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ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan (đoàn TP.HCM) phát biểu.

Theo đại biểu, cần phân biệt rõ hai trường hợp: người dân biết rõ đó là hàng giả, hàng lậu nhưng vẫn cố tình mua thì phải tự chịu trách nhiệm; còn đối với các loại thuốc đã được cấp số đăng ký, được cơ quan quản lý thẩm định và cấp phép nhưng sau đó phát hiện là thuốc giả hoặc không bảo đảm chất lượng, gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng thì trách nhiệm không chỉ thuộc tổ chức, cá nhân vi phạm mà còn cần xem xét trách nhiệm trong khâu quản lý, cấp phép.

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cho rằng, người bệnh khi vào bệnh viện hoàn toàn tin tưởng vào hệ thống y tế và các loại thuốc được phép lưu hành. Tuy nhiên, thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ việc thuốc giả vẫn được cấp phép. Những người vi phạm đã bị xử lý trước pháp luật, nhưng quyền lợi của những người đã sử dụng các loại thuốc này, trong đó có nhiều trường hợp đã tử vong, hầu như chưa được đề cập. Vì vậy, bà đề nghị nghiên cứu bổ sung cơ chế bồi thường phù hợp nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Không để bệnh viện "sợ sai"

Góp ý về dự thảo nghị quyết liên quan cơ chế, chính sách đặc thù xử lý các vi phạm pháp luật, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan nhấn mạnh, không ai dung dưỡng cho các hành vi vi phạm và người vi phạm phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, những hệ lụy từ các vụ việc thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, đã khiến nhiều cán bộ, người đứng đầu e ngại, không dám quyết định vì lo ngại rủi ro pháp lý.

Việc ban hành nghị quyết là cần thiết, song nếu chỉ dừng ở quy định không xử lý hình sự trong một số trường hợp mà không giải quyết tận gốc nguyên nhân thì tình trạng này sẽ tiếp tục tái diễn. Điều quan trọng là phải phân định rõ đâu là yếu tố chủ quan, đâu là yếu tố khách quan để vừa xử lý nghiêm vi phạm, vừa tạo điều kiện cho những người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Đại biểu dẫn thực tế, các bệnh viện công rất khó mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế vì không thể kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng. Nhiều trường hợp bệnh viện mua hàng thông qua doanh nghiệp, đại lý hoặc đơn vị phân phối hợp pháp. Nếu doanh nghiệp có hành vi chuyển giá, gian lận hay cung cấp hàng hóa không bảo đảm chất lượng mà bệnh viện không có động cơ vụ lợi thì cần xem xét đầy đủ yếu tố khách quan trước khi quy trách nhiệm hình sự.

 

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
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