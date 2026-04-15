中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi tố đối tượng bán thuốc giả, quảng cáo “khỏi hen 100%”

Thứ Tư, 14:20, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 15/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Sơn (SN 1987), trú tại phường Trường Vinh, về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp Công an xã Đức Châu phát hiện một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả. Trong đó, nổi lên Nguyễn Duy Sơn với dấu hiệu sản xuất, mua bán thuốc điều trị hen suyễn không rõ nguồn gốc.

Đối tượng Nguyễn Duy Sơn cùng số tang vật tại Cơ quan Công an. (Ảnh:Công an Nghệ An).

Đáng chú ý, để quảng bá sản phẩm, Sơn thường mang theo bình xịt sơn, di chuyển dọc tuyến Quốc lộ 1A qua nhiều tỉnh, thành để phun dòng chữ “100% KHỎI HEN SUYỄN” kèm số điện thoại lên các vị trí dễ quan sát như tường nhà, biển quảng cáo, biển báo giao thông. Đồng thời, đối tượng còn sử dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook đăng tải các nội dung quảng cáo sai sự thật như: “Khỏi hẳn hen suyễn sau 30 ngày 100%”, “Thuốc nam gia truyền Ông Cố truyền lại”, “Hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên, khỏi hẳn hen 100% mà không tác dụng phụ”… nhằm tạo niềm tin với người tiêu dùng.

Lập chuyên án đấu tranh, sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 31/3/2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế và Công an xã Đức Châu chủ trì, phối hợp Công an phường Trường Vinh tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Nguyễn Duy Sơn. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện tại phòng ngủ của đối tượng cất giấu gần 200 lọ thuốc mang nhãn “Thuốc hen suyễn, thuốc nam gia truyền điều trị hen suyễn, không chất bảo quản – không tác dụng phụ - hoàn toàn từ thảo dược” cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Theo kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an, trong các mẫu thuốc thu giữ có chứa các hoạt chất tân dược gồm dexamethasone và chlorpheniramine – thuộc danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo Thông tư số 10/2021/TT-BYT của Bộ Y tế.

 Nguyễn Duy Sơn xịt sơn quảng cáo về “thuốc hen suyễn khỏi 100%”. (Ảnh:Công an Nghệ An).

Bước đầu điều tra xác định, Nguyễn Duy Sơn và gia đình không có chuyên môn, không được đào tạo về sản xuất thuốc nam, thuốc gia truyền. Số sản phẩm trên được đối tượng mua trôi nổi trên mạng xã hội, sau đó tự dán nhãn mác, quảng cáo sai sự thật để bán kiếm lời. Từ năm 2025 đến khi bị bắt, Sơn đã tiêu thụ gần 1.000 lọ thuốc giả, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: khởi tố thuốc giả khỏi hen nghệ an.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Khởi tố đối tượng sản xuất, buôn bán “thuốc nam gia truyền”
Ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phàng Thị Sua (SN 1993), trú tại xã Pu Nhi, về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng cấm”.

VOV.VN - Bộ Y tế vừa phát đi công văn cảnh báo hành vi bán và cung cấp thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV YEZTUGO giả mạo nhãn hiệu, chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam, được rao bán trên mạng xã hội với giá 2,5 triệu đồng/mũi/6 tháng.

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các trường hợp sản xuất, buôn bán "thuốc nam gia truyền" chưa được cấp phép lưu hành.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật