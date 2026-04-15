Khởi tố đối tượng bán thuốc giả, quảng cáo “khỏi hen 100%”

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp Công an xã Đức Châu phát hiện một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả. Trong đó, nổi lên Nguyễn Duy Sơn với dấu hiệu sản xuất, mua bán thuốc điều trị hen suyễn không rõ nguồn gốc.

Đối tượng Nguyễn Duy Sơn cùng số tang vật tại Cơ quan Công an. (Ảnh:Công an Nghệ An).

Đáng chú ý, để quảng bá sản phẩm, Sơn thường mang theo bình xịt sơn, di chuyển dọc tuyến Quốc lộ 1A qua nhiều tỉnh, thành để phun dòng chữ “100% KHỎI HEN SUYỄN” kèm số điện thoại lên các vị trí dễ quan sát như tường nhà, biển quảng cáo, biển báo giao thông. Đồng thời, đối tượng còn sử dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook đăng tải các nội dung quảng cáo sai sự thật như: “Khỏi hẳn hen suyễn sau 30 ngày 100%”, “Thuốc nam gia truyền Ông Cố truyền lại”, “Hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên, khỏi hẳn hen 100% mà không tác dụng phụ”… nhằm tạo niềm tin với người tiêu dùng.

Lập chuyên án đấu tranh, sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 31/3/2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế và Công an xã Đức Châu chủ trì, phối hợp Công an phường Trường Vinh tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Nguyễn Duy Sơn. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện tại phòng ngủ của đối tượng cất giấu gần 200 lọ thuốc mang nhãn “Thuốc hen suyễn, thuốc nam gia truyền điều trị hen suyễn, không chất bảo quản – không tác dụng phụ - hoàn toàn từ thảo dược” cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Theo kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an, trong các mẫu thuốc thu giữ có chứa các hoạt chất tân dược gồm dexamethasone và chlorpheniramine – thuộc danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo Thông tư số 10/2021/TT-BYT của Bộ Y tế.

Nguyễn Duy Sơn xịt sơn quảng cáo về “thuốc hen suyễn khỏi 100%”. (Ảnh:Công an Nghệ An).

Bước đầu điều tra xác định, Nguyễn Duy Sơn và gia đình không có chuyên môn, không được đào tạo về sản xuất thuốc nam, thuốc gia truyền. Số sản phẩm trên được đối tượng mua trôi nổi trên mạng xã hội, sau đó tự dán nhãn mác, quảng cáo sai sự thật để bán kiếm lời. Từ năm 2025 đến khi bị bắt, Sơn đã tiêu thụ gần 1.000 lọ thuốc giả, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.