Tịch thu xe mô tô của thiếu niên nhiều lần điều khiển xe chạy bằng một bánh

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai phát hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam thiếu niên điều khiển xe mô tô không gắn biển số, không đội mũ bảo hiểm, nhiều lần điều khiển xe chạy bằng một bánh trên Quốc lộ 32, đoạn qua xã Púng Luông. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, đe dọa an toàn của người tham gia giao thông.

Người điều khiển vi phạm và phương tiện bị tịch thu

Thiếu niên điều khiển xe chạy bằng một bánh trên Quốc lộ 32

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 đã phối hợp với Công an xã Púng Luông khẩn trương xác minh, làm rõ người điều khiển và phương tiện. Ngày 30/7/2026, lực lượng chức năng đã triệu tập người điều khiển là L.A.C. (sinh năm 2010, trú tại xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai) cùng chủ phương tiện đến làm việc. Tại cơ quan Công an, L.A.C. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Cơ quan Công an xác định người điều khiển đã có nhiều hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông gồm: không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái; không có Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới; điều khiển xe chạy bằng một bánh; điều khiển xe không gắn biển số; người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô.

Hình ảnh cắt từ clip ghi lại cảnh người vi phạm nhiều lần điều khiển xe chạy bằng một bánh trên Quốc lộ 32

Tịch thu xe mô tô và xử phạt chủ phương tiện 9 triệu đồng

Căn cứ quy định của pháp luật, lực lượng chức năng đã ra quyết định tịch thu phương tiện; xử phạt cảnh cáo đối với người điều khiển và xử phạt chủ phương tiện 9 triệu đồng về hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo các bậc phụ huynh và chủ phương tiện cần nâng cao trách nhiệm trong quản lý, giáo dục con em, tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Đồng thời, thanh thiếu niên cần nhận thức rõ việc điều khiển xe chạy bằng một bánh, lạng lách, đánh võng để thể hiện bản thân hoặc quay clip đăng tải lên mạng xã hội không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.