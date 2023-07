Tiền Giang chưa ngăn chặn được “cát tặc” trên sông

Theo UBND tỉnh Tiền Giang, từ năm ngoái đến nay, các ngành, các cấp trong tỉnh đã tổ chức kiểm tra hơn 600 cuộc kiểm tra về khai thác vận chuyển cát sỏi lòng sông. Qua đó xử lý hơn 200 vụ vi phạm với 369 đối tượng, chủ yếu khai thác cát trái phép, vận chuyển cát không hóa đơn chứng từ, tổng số tiền phạt hành chính khoảng 18 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn tịch thu 12 phương tiện tang vật vi phạm, 3 máy hút cát, hơn 7.500 mét khối cát; khởi tố 04 trường hợp trước pháp luật.

Công tác vận chuyển cát trên sông được kiểm tra chặt chẽ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Tuy nhiên, do hoạt động này thu lãi cao nên, các đối tượng đã bất chấp pháp luật, dùng các biện pháp, thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng; việc xử lý hình sự các đối tượng bơm hút cát khó khăn do phải chứng minh mức thu lợi từ 100 triệu đồng trở lên; công tác xử lý hành chính cũng gặp nhiều vướng mắc do luật xử lý vi phạm hành chính còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ.

Để đẩy lùi tình trạng khai thác cát trái phép, ngoài việc tăng cường công tác tuần tra, xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm, UBND tỉnh Tiền Giang giao trách nhiệm cụ thể cho chính quyền các cấp và các ngành chức năng, phải có nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt hơn để chống cát tặc. UBND tỉnh cũng xây dựng các đề án; trong đó có phương án tổ chức khai thác các mỏ cát trên sông Tiền.

Lực lượng chức năng kiểm tra một phương tiện khai thác cát trái phép

Ông Phạm Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết thêm: “UBND tỉnh trình Ban cán sự UBND tỉnh trình Ban thường vụ Tỉnh ủy đề án quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên cát tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2023-2025 và sau 2025 và đã được Ban thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, thống nhất. Đồng thời UBND tỉnh cũng đang xây dựng đề án phòng chống khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh, địa bàn giáp ranh giữa tỉnh Tiền Giang và các tỉnh khác. Trong đó có nêu rất nhiều giải pháp cụ thể như: cơ chế chính sách, đầu tư trang thiết bị, kỹ thuật nghiệp vụ...”.