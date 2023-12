Tiền Giang phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

Nam thanh niên tử vong do đậu mùa khỉ quê ở Long An

VOV.VN - Sáng nay (26/10), Sở Y tế Long An thông tin về ca tử vong do bệnh đậu mùa khỉ. Theo đó, một bệnh nhân nam (SN 1994, địa chỉ thường trú tại thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) tử vong nhưng chưa xác định được nguồn lây.