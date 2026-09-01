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“Tiếng Nga tại Việt Nam - Đối thoại giữa các nền văn hóa”

Thứ Ba, 11:22, 01/09/2026
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VOV.VN - Từ ngày 6-16/10/2026, dự án quốc tế “Tiếng Nga tại Việt Nam - Đối thoại giữa các nền văn hóa” sẽ diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố của Việt Nam, với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu từ Trường Đại học Tổng hợp Ngôn ngữ Quốc gia Moskva (MSLU).

Dự án do MSLU triển khai với sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga (Nhà Nga tại Việt Nam), hướng tới nâng cao năng lực chuyên môn, phương pháp giảng dạy tiếng Nga cho đội ngũ giáo viên, giảng viên Việt Nam; đồng thời tăng cường kết nối cộng đồng Nga ngữ học và quảng bá văn hóa, giáo dục, khoa học Nga.

tieng nga tai viet nam - Doi thoai giua cac nen van hoa hinh anh 1

Chương trình diễn ra trực tiếp và miễn phí, gồm các hội thảo, lớp học chuyên đề, tập huấn phương pháp giảng dạy, thực hành dịch thuật, cùng các giờ học tương tác, bài giảng, lớp học sáng tạo và cuộc thi tìm hiểu tiếng Nga dành cho học sinh, sinh viên.

Các hoạt động được tổ chức tại 8 cơ sở giáo dục ở Hà Nội (6-7/10), các tỉnh phía Bắc (8-9/10), Đà Nẵng (12/10), Huế (13/10) và TP.HCM (15-16/10).

Dự án dành cho giảng viên, giáo viên, nhà nghiên cứu, biên - phiên dịch viên, cùng học sinh, sinh viên đang học tiếng Nga tại Việt Nam.

PV/VOV.VN
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