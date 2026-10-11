Ngày 14/10, an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM

Theo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM, lễ dâng hoa, dâng hương diễn ra lúc 7h30 ngày 14/10 tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà Bia Liệt sĩ và các địa điểm trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Lễ viếng, truy điệu bắt đầu lúc 8h cùng ngày. Ngay sau đó, các hài cốt liệt sĩ được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố (phường Long Bình) để thực hiện nghi thức an táng.

Từ ngày 23/6 đến nay, Đội K74 thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM cùng các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Ban tổ chức cho biết, dự kiến có khoảng 200 đại biểu tham dự. Cùng với các đại biểu Trung ương, Quân khu 7 và TP.HCM, sự kiện có sự tham dự của đại diện một số cơ quan, tổ chức và khách mời quốc tế. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên HTV9, phát thanh trực tiếp trên VOH và các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM từ 8 - 10h ngày 14/10.

Sơ duyệt lễ viếng, truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo kêu gọi người dân dọc tuyến đường đoàn xe đi qua cầm nhành hoa trắng, trang nghiêm tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Người dân được đề nghị đứng tại khu vực vỉa hè, bảo đảm an toàn giao thông và trật tự.

Thực hành đưa các quách hài cốt liệt sĩ lên xe chuyên dụng để đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM tại buổi sơ duyệt (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Trước đó, tối 13/10, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đêm Tri ân” sẽ diễn ra lúc 19h tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, số 875 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng.