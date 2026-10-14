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Nghĩa tình sâu nặng nơi nghĩa trang liệt sĩ

Thứ Tư, 19:06, 14/10/2026
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VOV.VN - Sau lễ an táng các liệt sĩ, đông đảo người dân đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM dâng hoa, thắp hương tri ân. Trong dòng người thành kính, những cựu chiến binh xúc động nhớ đồng đội, còn thế hệ trẻ thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

 

Nghĩa tình người lính

Chiến tranh dẫu đã lùi xa, nhưng những ký ức về một thời hoa lửa và máu xương thì vẫn luôn khắc khoải trong trái tim của những người ở lại. Ông Nguyễn Quang Phúc, ngụ phường Long Bình (thuộc TP Thủ Đức cũ) mặc lại bộ quân phục để đi viếng các liệt sĩ vừa tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng.

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Nhiều cựu chiến binh xúc động khi đón các liệt sĩ về nơi an nghỉ (Ảnh: Duy Phương)

Giữa không gian trầm mặc và khói nhang nghi ngút của nghĩa trang, ông Phúc lặng lẽ cắm từng nén nhang lên các ngôi mộ vừa hạ huyệt. Ông Phúc chia sẻ, trong lòng ông lúc này là sự xúc động trào dâng xen lẫn niềm tự hào khôn tả. Nghe tin các liệt sĩ được đón về nơi an nghỉ, ông đã đến nghĩa trang từ rất sớm để bày tỏ lòng tri ân.

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Đông đảo các tầng lớp nhân dân TP.HCM đến viếng nghĩa trang liệt sĩ (Ảnh: Duy Phương)

Là một người lính từng vào sinh ra tử, đã hiến dâng cả tuổi xuân và máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc, ông Phúc cảm thấy may mắn khi còn sống trong thời bình. Chiến tranh qua đi, thế nhưng hàng chục năm trời, các liệt sĩ nằm lạnh lẽo dưới lòng đất. Giờ đây, khi các anh được về nơi an nghỉ, trong lòng ông Phúc cũng phần nào được an ủi.

"Tôi cảm động lắm, với tình cảm của mình, chúng tôi nghĩ rằng đây là việc làm rất ân tình, rất tình nghĩa. Đảng, Nhà nước và nhân dân đều mong muốn như vậy. Sau này, chúng ta tiếp tục làm và quan tâm hơn nữa. Tôi mong muốn các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc được về với mẹ, về với đúng tên mình", ông Phúc bày tỏ.

Tri ân từ trái tim người trẻ

Giữa những nén nhang thơm, bên cạnh những giọt nước mắt của những cựu chiến binh, có rất nhiều gương mặt trẻ tuổi, những bạn thanh niên với đoá hoa trắng trên tay đến nghiêng mình trước anh linh các bậc tiền nhân.

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Thế hệ trẻ ghi nhớ công ơn của những liệt sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc (Ảnh: Duy Phương)

Chị Phạm Thị Như Ngọc, ngụ phường Dĩ An (thuộc tỉnh Bình Dương cũ) không giấu được sự xúc động và niềm tự hào khi được thắp nén nhang tri ân các liệt sĩ. Được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, với chị, những câu chuyện về chiến tranh, về sự hy sinh cao cả của thế hệ cha ông luôn khắc ghi trong tâm trí, qua những câu chuyện kể của người ông nội là thương binh, qua những thước phim tư liệu quý giá.

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Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do (Ảnh: Duy Phương)

"Tôi cảm thấy rất xúc động, tự hào khi được đưa tiễn các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Các anh đã hi sinh quá nhiều, bản thân là một người trẻ thì việc ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ là điều rất cao quý", chị Ngọc chia sẻ.

Với chị Ngọc, sự hy sinh của các thế hệ đi trước không chỉ nhắc nhở người trẻ về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, mà còn hun đúc trách nhiệm gìn giữ hòa bình, tiếp nối truyền thống và chung tay xây dựng đất nước xứng đáng với những hy sinh của cha ông.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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